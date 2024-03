13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Höchstädt verletzt

Ein unbekannter Autofahrer nimmt dem Schüler in Höchstädt die Vorfahrt. Nachdem der Mann gefragt hat, wie es dem Jungen geht, fährt er einfach weiter.

Eine Unfallflucht, bei der ein 13-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, ereignete sich am Freitagmorgen in Höchstädt. Der Polizei zufolge war der Junge gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg der Donauwörther Straße stadteinwärts unterwegs. Aus dem Schleifmühlenweg fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer in die Donauwörther Straße ein und nahm dem 13-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer erkundigte sich zwar nach dem Wohlbefinden des Jungen, fuhr dann aber weiter, ohne sich vorzustellen oder über seine Beteiligung am Unfall zu sprechen.

Verkehrsunfall: Autofahrer nimmt Fahrradfahrer in Höchstädt die Vorfahrt

Der Schüler verspürte im Nachgang Schmerzen am Bein und stellte leichte Beschädigungen an seinem Fahrrad fest. Seinen Angaben nach handelte es sich bei dem Auto, mit dem er zusammenstoßen war, um einen silbernen VW. Den Unfallverursacher beschrieb er als einen älteren Herrn. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)