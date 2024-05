Besonders schwerer Fall von Diebstahl in Deisenhofen

Ein unbekannter Täter hat im Höchstädter Ortsteil Deisenhofen in einem Hofladen die Geldkassette gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend betrat ein bislang unbekannter Täter den Hofladen in der Schulstraße im Höchstödter Stadtteil Deisenhofen. Anschließend verschaffte er sich gewaltsam Zugriff auf den Inhalt der Geldkassette und erbeutete dabei Bargeld in unbekannter Höhe.

Zudem nahm der Unbekannte diverse Nahrungsmittel und floh anschließend vom Tatort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 20 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)