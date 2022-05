Betrunkener Autofahrer übersieht in Höchstädt zwei geparkte Autos

Die Polizei hat am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer angehalten. In Höchstädt prallte ein Betrunkener mit seinem Wagen gegen zwei geparkte Autos.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagvormittag in Höchstädt einen Unfall verursacht. Der 64-Jährige fuhr gegen 9.40 Uhr in der Bürgermeister-Grimminger-Straße mit seinem Wagen gegen zwei geparkte Autos und verursachte hierbei laut Polizeibericht einen Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Mann legt sich in einem Vorgarten schlafen

Nach dem Unfall verließ der stark alkoholisierte Fahrer nach Angaben der Polizei sein Auto, um sich in einem Vorgarten schlafen zu legen. Aufgrund der körperlichen Verfassung war ein Atemalkoholtest nicht möglich. Der Mann musste sich Blut nehmen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

21-Jähriger riecht nach Alkohol

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Autofahrer angehalten, die sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatten. In Dillingen kontrollierten die Beamten am Samstag um 23.15 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer in der Mohrenstraße. Der junge Mann roch deutlich nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Im Anschluss wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

In Lauingen kontrolliert die Polizei am Sonntag kurz vor 2.30 Uhr einen 53-jährigen Autofahrer in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab ebenfalls einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste sich Blut zur Feststellung des Promillewerts nehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. (pol)