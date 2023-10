Junger Mann fährt in Höchstädt unter Drogeneinfluss noch Auto

Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Höchstädt von der Polizei Dillingen gestoppt worden. Er stand unter Drogeneinfluss.

Eine Streife der Dillinger Polizei hat am Dienstagabend in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit konnten beim 23-jährigen Fahrer Anzeichen für einen vorhergehenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Den in Höchstädt ertappten Autofahrer erwartet nun eine Anzeige

Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Der junge Mann musste daraufhin seine Fahrt beenden und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung. (AZ)