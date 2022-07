Höchstädt

vor 5 Min.

Piazolo in Höchstädt: "Die grünen Berufe sind gesellschaftlich wichtig"

Plus Bei der Abschlussfeier der frisch ausgebildeten Gärtner der Berufsschule Höchstädt spricht Kultusminister Piazolo über die Bedeutung des Berufs - und die Klimakrise.

Von Annemarie Rencken

Ein junger Mensch steht entschlossen vor einer großen Wüste. Die Füße fest auf einem letzten Fleck Erde, auf dem Rücken ein Baumsetzling. Darüber die Worte: "Bevor alles Game over ist". Was gut und gerne auch das Poster für einen Katastrophen-Film sein könnte - mindestens genauso dramatisch ist es gestaltet - steht tatsächlich bei der Absolventenfeier der zukünftigen Gärtnerinnen und Gärtner, ausgebildet an der Berufsschule Höchstädt. "Auf den Bildern sieht man, was für ein cooler Beruf das ist", sagt der bayerische Kultusminister Michael Piazolo. Er ist an diesem letzten Schultag nach Höchstädt gekommen, um bei der sogenannten Freisprechungsfeier der Lehrgänge 'Garten- und Landschaftsbau' und 'Baumschule' dabei zu sein und wertschätzende Worte an die Absolventinnen und Absolventen zu richten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

