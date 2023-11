Höchstädt

Dr. Iris Roos ist Höchstädts neue Hausärztin

Plus Dr. Iris Roos übernimmt ab Januar die Praxis von Dr. Klemens Kügel. Der Allgemeinmediziner unterstützt das Team weiter - wenn auch in einer anderen Rolle.

Von Simone Fritzmeier

Schon vor einigen Wochen hat es die Runde gemacht, immer wieder wird sie angesprochen. Wen wundert es? Die Nachricht, dass sich ein Hausarzt oder in diesem Fall eine Hausärztin niederlässt, gibt es selten. Viel zu selten. Das Thema Ärztemangel, speziell auf dem Land, beschäftigt und bewegt die Menschen. Die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung vor Ort ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, besonders für Kommunen. In Höchstädt können Patienten und Patientinnen derzeit durchatmen. Erst recht, nachdem nun offiziell klar ist, dass Dr. Iris Roos ab Januar die Praxis von Dr. Klemens Kügel übernehmen wird - mit allem Drum und Dran. Sie ist die neue Hausärztin, ihr gehört in wenigen Wochen die Praxis.

Kügel freut das sehr, er betont immer wieder: "Es ist ein Glücksfall. Kein Mensch findet mehr Nachfolger, bei uns geht es bestens weiter". Und: Der langjährige Allgemeinmediziner bleibt der Praxis erhalten. Er wird das Team um die neue Chefin Iris Roos weiter unterstützen, "dann aber als ihr angestellter Arzt", sagt er lächelnd und seine Nachfolgerin ergänzt: "Das ist wiederum für mich ein Glücksfall. Wir sind ein gutes Team“, sagt Roos. Auch, was die Ausrichtung der Praxis angeht. Denn, das betont die 44-Jährige deutlich: „Ich habe mich bewusst für dieses Modell entschieden, uns beiden ist die 1:1-Versorgung der Menschen wichtig.“ Aus Überzeugung wolle sie auch deshalb ebenfalls die Praxis als Einzelpraxis weiterführen, nicht etwa eine Art medizinische Versorgungszentrum mit mehreren angestellten Ärzten werden. „Ich will die Menschen, die zu mir kommen kennen, sie und ihre Familien über Generationen begleiten. Der Bezug zum Patienten ist mir sehr wichtig. Darin ist Dr. Kügel für mich auch ein Vorbild“, sagt sie.

