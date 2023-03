Streit eskaliert im Zug bei Höchstädt

Eine kuriose Situation führt zu einem handfesten Streit: Im Zug nach Höchstädt geraten eine 14- und eine 44-Jährige aneinander.

Am Freitag befand sich eine 14-Jährige mit ihrer Freundin gegen 19:30 Uhr in dem Zug auf der Fahrt von Dillingen in Richtung Höchstädt. Nachdem sie sich über das Verhalten einer 44-Jährigen amüsierte, die sich auf der Zugtoilette ihre Haare wusch, gerieten die beiden Parteien in einen Streit.

Streit im Zug: Frau muss sich wegen Körperverletzung verantworten

Unmittelbar nach ihrem Aussteigen griff die Ältere die Jüngere an und riss an ihren Haaren. Die 14-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zudem beleidigte die 44-Jährige sie. Die Frau muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (AZ)