Höchstädt/Wertingen

Zuchtverband Wertingen und Besamungsverein Höchstädt fusionieren

Am Standort der Besamungsstation in Höchstädt wird der neue Verein Rivergen nach der Fusion des Zuchtverbands Wertingen und des Besamungsvereins Nordschwaben seinen Sitz haben.

Auf die Milchviehhalter im Kreis Dillingen kommen Veränderungen zu. Der neue Verein heißt Rivergen. Die Änderung hat auch Auswirkungen auf die Zusamstadt.

Die Zeiten, in denen etwa 2000 Bauern in der Region Milchkühe hielten, sind Vergangenheit. Heute zählt der Zuchtverband für das Schwäbische Fleckvieh in Wertingen noch etwa 800 Mitglieder. Sie haben ihre Höfe in den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Augsburg, Aichach-Friedberg und auch Teilen des Allgäus. Weil die Besamung der Kühe in der Regel nicht mehr natürlich mit einem Stier geschieht, sondern auf künstlichem Weg vollzogen wird, sind die meisten Milchviehhalter in der Region auch Mitglied im Besamungsverein Nordschwaben in Höchstädt.

Dies wird sich nun ändern, denn künftig brauchen die Milchbauern nur noch Mitglied in einem Verein zu sein. Der Grund: Der Verein Zuchtverband für das Schwäbische Fleckvieh und der Besamungsverein Nordschwaben haben in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Mehr als 90 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten laut Pressemitteilung für eine Verschmelzung beider Vereine. "Vor allem der voranschreitende Strukturwandel sowie sinkende Mitglieds- und Tierzahlen, steigende Allgemeinkosten und ein steigender Serviceanspruch der Mitglieder machen eine Neuausrichtung beider Organisationen unausweichlich", heißt es der Pressemitteilung.

