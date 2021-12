Wo man sich in Höchstädt wann impfen lassen kann

Die Hausärzte der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt sind am Limit wegen Corona. Bürgermeister Gerrit Maneth informiert über weitere Impfangebote.

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth lud die Hausärztin Dr. Diana Stefan sowie die Hausärzte Dr. Jürgen Arnhardt und Dr. Georg Kügel ins Rathaus zu einem Gespräch und Erfahrungsaustausch ein.

Die Mediziner berichteten, dass sie und ihr medizinisches Fachpersonal seit vielen Monaten am Limit arbeiten. Auf Basis ihrer täglichen Erfahrung haben sich die Hausärzte nochmals ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass sich möglichst alle impfen lassen, da der Krankheitsverlauf bei geimpften Personen meist ohne Probleme verläuft und keine Einweisung in die Krankenhäuser erfolgen muss. So steht es in der Pressemitteilung der Stadt Höchstädt.

Hausärzte im Landkreis Dillingen kommen an ihre Grenzen

Aus Kapazitätsgründen impfen die Hausärzte ausschließlich ihre Patientinnen und Patienten. Neben dem zeitlichen Faktor, sei auch der Impfstoff aktuell nur begrenzt verfügbar, so dass alle Hausärzte bereits bis Januarausgebucht seien. Gerne könnten sich Patient*innen in den Praxen auf eine Warteliste setzen lassen. Die Medizinerwerben um Verständnis für die Lage und das derzeit hoch beanspruchte medizinische Personal, heißt es weiter.

Ärzte im Kreis Dillingen plädieren für die Booster-Impfung

Als enorm wichtig erachten die Doktoren für alle bereits Geimpften die Booster Impfungen. Auch sind die Impf- und Schnelltestzentren derzeit sehr ausgelastet. Deshalb gibt Bürgermeister Maneth in seiner Pressemitteilung nochmal die Angebote für Höchstädt und Umgebung bekannt.

Hier kann man sich in Höchstädt testen lassen

Das Schnelltestzentrum in Höchstädt in der Prinz-Eugen-Str. 11 (alte Feuerwehr) hat derzeit nachstehende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 10 Uhr; Montag bis Donnerstag 16 bis 17:30 Uhr; Freitag 15:30 bis 18:30 Uhr; Samstag 10 bis 11:30. Uhr. Die Betreiber (Stadt-Apotheke und BAW-Media) arbeiten mit Hochdruck daran, die Kapazitäten zu erhöhen. Leider fehle derzeit das Personal. Interessierte Personen können sich unter 09074/9579784 melden.

Alle Termine beim mobilen Impfteam bereits vergeben

Das mobile Impfzentrum kommt auch nach Höchstädt ins Spitalforum, in der Friedrich-von-Teck-Str. 9. Termine sind von Dienstag, 7. Dezember, bis Samstag, 11. Dezember, und von Dienstag, 1. Februar bis Samstag, 5. Februar. Derzeit sind bereits alle Termine für Dezember vergeben.

Maneth: "Schauen Sie trotzdem auf die Seite der bayerischen Impfsoftware „BayIMCO“ unter dem Linkimpfzentren.bayern/citizen nach, eventuell sind Termine frei geworden, die dann noch gebucht werden können." Welcher Impfstoff verimpft werde, entscheidee sich immer erst morgens. Weitere Infos im Impfzentrum Wertingen, Telefon 08272/9938740 nach und unter www.landkreis-dillingen.de (pm)