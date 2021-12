Lauingen

16:05 Uhr

Nun sollen die Lauingerinnen und Lauinger über das Tierkrematorium entscheiden

Mit diesem Plakat macht die Bürgerinitiative am Friedhof Herrgottsruh in Lauingen Stimmung gegen das geplante Tierkrematorium.

Plus Erst kürzlich hat die Bürgerinitiative „Pro Wohlfühlstadt“ 1200 Unterschriften im Rathaus in Lauingen abgegeben. Jetzt sammelt sie wieder. Und das soll diesmal auch Konsequenzen haben.

Von Jonathan Mayer

Die Bürgerinitiative „Pro Wohlfühlstadt – Gegen eine Tierverbrennungsanlage in Lauingen“ zieht in ihrem Kampf gegen das geplante Tierkrematorium am Herrgottsruh-Friedhof das nächste Register. In einer Pressemitteilung verkündet die BI, mit einer offiziellen Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren begonnen zu haben. Damit wollen die Gegnerinnen und Gegner des Projekts den Bau verhindern.

