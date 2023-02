Im Kreis Dillingen gibt es eine neue Lust auf den Fasching

Plus Im Landkreis Dillingen wird ausgelassen Fastnacht gefeiert. Und das bisher weitgehend friedlich. So soll es bleiben.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat auch Faschingsvereinen eine lange Durststrecke beschert. Nach dem Wegfall der Beschränkungen wird jetzt auch im Landkreis Dillingen ausgelassen gefeiert. Überall ist bei den Menschen nach der Corona-Pause eine neue Lust am Fasching zu spüren. Das Schöne daran: Bisher haben nur wenige Narren und Närrinnen über die Stränge geschlagen. Beispiel Lauinger Hexentanz: Dort gab es in den vergangenen Jahrzehnten mitunter einen heftigen Vandalismus. An diesem Gumpigen Donnerstag hat das Narrenvolk in der Albertus-Magnus-Stadt entspannt gefeiert. Die Polizei hatte verhältnismäßig wenig Einsätze.

