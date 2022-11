Flüchtlinge in Bergheim: Es scheitert auch an der Kommunikation

Plus Im Bergheimer Osten sollen 20 Flüchtlinge unterkommen. Die Sorgen der Anwohner sind verständlich, die Not des Landratsamts auch. Doch gute Kommunikation sieht anders aus.

936 Flüchtlinge leben aktuell offiziell im Landkreis Dillingen. Sie sind geflohen in der Hoffnung auf ein besseres Leben, vor Krieg, Verfolgung, Hunger oder Armut. Und auf absehbare Zeit dürften es noch mehr werden. Wenn die russische Armee im Winter weiter kritische Infrastruktur in der Ukraine zerbombt und die Zivilbevölkerung terrorisiert, werden von dort mehr Menschen kommen.