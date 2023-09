Kommentar

Wahlkampf in Dillingen: Der Anstand geht verloren

Plus Dass eine Veranstaltung der Grünen in Dillingen gestört wird, erinnert an schlimme Zeiten. Eine normale politische Auseinandersetzung ist das nicht.

Von Berthold Veh

Keine Frage, die Ampel-Koalition und damit auch die Grünen müssen sich kritisieren lassen. Das gehört zur politischen Auseinandersetzung. Mit dem Heizungsgesetz hatte die Ampel dazu jüngst wieder eine Steilvorlage gegeben. Hart in der Sache diskutieren, ist das eine. Stören und beleidigen das andere – das geht gar nicht. Die politische Debatte braucht Anstand und Respekt. In der Coronazeit, als sich Befürworter und Gegner der staatlich verordneten Schutzmaßnahmen auf einmal unversöhnlich gegenüberstanden, scheint die Streitkultur einen empfindlichen Schaden genommen zu haben.

Hatten sich Ampel-Gegner über soziale Netzwerke verabredet?

Was jetzt bei der Veranstaltung der Grünen in Dillingen abging, ist sehr befremdlich. Es hat den Anschein, dass sich Ampel-Gegner, die gar nicht aus der Region kommen, über die sozialen Netzwerke zur Störung des Auftritts von Anton Hofreiter im Colleg verabredet haben. Das erinnert an schlimme Zeiten in der Endphase der Weimarer Republik, als Nazis Angst und Schrecken verbreiteten und sich Straßenschlachten zwischen Rechtsradikalen und Kommunisten häuften. Davon waren die Attacken auf Grünen-Politiker in Dillingen weit entfernt. Aber es gilt, den Anfängen zu wehren. Die bewusste Störung der Veranstaltungen Andersdenkender darf nicht zur Normalität werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

