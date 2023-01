Windkraft im Kreis Dillingen: Energie vor Ort ernten

Plus Wir alle sollen von dem Strom profitieren, der im Landkreis Dillingen durch Sonne und Wind verfügbar ist. Die Bürgerinnen und Bürger sind wichtiger als die Interessen von Großkonzernen.

Viele Leute können einem Windrad nichts abgewinnen, das die Landschaft vor der Haustür verschandelt und irgendeinem Großkonzern Geld in die Taschen weht. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn man mit dem Windrad in der Umgebung direkt etwas verbindet. Wenn man weiß, dass der dort erzeugte Strom direkt oder indirekt den eigenen Kontostand aufbessert. Beispielsweise, indem er die eigenen Heizkosten senkt.