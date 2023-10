Wir müssen die Wirtshäuser mehr schätzen – auch im Kreis Dillingen

Plus Die Gaststätten sind ein wichtiger Treffpunkt. Doch immer traditionelle Wirtschaften hören auf. Nicht immer hat es mit der finanziellen Situation zu tun.

Die Gaststätten in den Orten sind Dreh- und Angelpunkt. In den Wirtshäusern wird bei Hochzeiten getanzt und gemeinsam nach Beerdigungen getrauert. Doch vielerorts machen die alteingesessenen Gaststätten zu, wie der "Grüne Baum" in Buttenwiesen oder Gasthaus „Zum Hirsch" in Wertingen. Diese Entwicklung betrifft nicht nur den Landkreis Dillingen, sondern ganz Deutschland. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) habe die Branche allein in den Jahren 2020 und 2021 rund 36.000 Unternehmen verloren. Und nun droht den Gaststätten, dass die Steuer nach den Coronajahren von sieben wieder auf 19 Prozent steigt. Viele Wirte in der Region blicken sorgenvoll in die Zukunft.

Oft fehlt ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin

Doch dass die Wirtshäuser zusperren, liegt nicht nur am Geld. Oft fehlt schlicht ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die eine Gaststätte übernehmen wollen. Ein Gastrobetrieb ist zeit- und nervenaufreibend, es bleibt kaum Zeit für die Familie. Hinzu kommt eine zunehmende Bürokratie, angefangen von der Allergen-Kennzeichnung bis zu Dokumentationspflichten. Besonders lukrativ ist die Gastronomie im ländlichen Bereich auch nicht. Denn während die Oktoberfestbesucher in München einfach mal zwischen 12,60 und 14,90 Euro für eine Maß Bier hinblättern, wäre dies im Landkreis Dillingen wohl kaum vorstellbar.

