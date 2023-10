258 Anrufe an einem Tag: Frau stalkt Mann aus Gundelfingen monatelang

Die Beziehung geht in die Brüche, doch eine Frau aus Ulm terrorisiert ihren Ex-Partner. Vor Gericht sagt sie, er habe ihr immer wieder Hoffnung gemacht.

Es herrscht kurz Stille im Gerichtssaal. Die Augen von Richterin, Staatsanwältin und Verteidigerin liegen auf der Angeklagten. Dann bricht es aus der 43-Jährigen heraus. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und unter Tränen erzählt sie von dem Tag, als sie ihren Tiefpunkt erreicht hat. Es ist der Tag, als sie ihren Ex-Partner 258 Mal angerufen hat. "Ich habe an dem Tag nur noch geweint und gedacht, er muss doch irgendwann zurückrufen", sagt sie. Es war der Höhepunkt einer über Monate andauernden Kaskade an Anrufen, SMS, E-Mails und unangekündigten Besuchen. Vor dem Dillinger Amtsgericht musste sie sich nun wegen Nachstellung (Stalking) verantworten. Dort zeigte sich, wie unterschiedlich ihr Ex und sie die Beziehung damals auffassten.

Die Frau soll ihm aus Eifersucht nachgestellt haben

Die Staatsanwältin präsentiert in ihrer Anklage eine lange Liste an Grenzüberschreitungen durch die Angeklagte: Der Mann aus Gundelfingen habe keine Beziehung gewollt, ihr das deutlich gesagt. Doch die Frau habe ihm aus Eifersucht nachgestellt, sogar ein gerichtliches Kontaktverbot ignoriert. Die Vertreterin der Anklage verliest detailliert, an welchem Tag die Angeklagte in einem Zeitraum von mehreren Wochen wie oft ihren Ex angerufen haben soll. Mal waren es zwei Anrufe, mal 79, mal 103, und einmal die besagten 258.

Dazu kamen E-Mails, Handynachrichten und Besuche vor seinem Haus. Sie habe ständig geklingelt und an seinem Wohnzimmerfenster geklopft, Notizen an der Haustür hinterlassen. Er wiederum habe irgendwann Klingel und Festnetzanschluss abgestellt, keine Gäste mehr empfangen, vor dem Nachhausekommen "Siedlungsrunden" gemacht und in der Nachbarschaft nach dem Auto der Angeklagten gesucht. Im Zeugenstand sagt er später: "So konnte ich mich schon drauf einstellen, was mich zu Hause erwartet."

Verteidigerin Nicole Lehmbruck relativiert: All das sehe nach einer einseitigen Beziehung aus. "Das war mitnichten so." Die beiden hätten eine Beziehung gehabt, selbst während des Kontaktverbots habe er ihr geschrieben, nicht nur sie ihm. Lehmbruck nennt als Beweis einen Chatverlauf. Die 43-Jährige habe die Beziehung nie als beendet gesehen, immerhin habe er sie auch im Haus helfen lassen, sie hätten auch Sex gehabt. "Er hat sie sich geholt, wann er wollte, und weggestoßen, wann er wollte." Das ständige Hin und Her habe ihre Mandantin tief getroffen, sie leide noch immer. Seit einigen Wochen befindet sich die Frau deshalb in Therapie, auch weil sie ihr eigenes und das Verhalten ihres Ex nicht einordnen könne.

Stalking-Fall in Gundelfingen: Nach der Vernehmung pflanzten die beiden einen Baum

Sie selbst weist einzelne Anschuldigungen zurück, so habe sie etwa keine Zettel an der Haustür hinterlassen. "So viel Anstand besitze ich", sagt sie. Während des Kontaktverbots habe er ihr sogar einen Motorradhelm für gemeinsame Ausfahrten gekauft. "Er war manchmal so nah und dann wieder so abwesend." Selbst als er bereits die Polizei eingeschaltet hatte und die Beamten sie vernommen hatten, habe sie ihn wohl noch besucht. Damals hätten sie gemeinsam einen Baum gepflanzt. "Er hat mir doch immer wieder Hoffnung gegeben."

Der 42-jährige Ex-Partner bestätigt vieles aus der Anklage. Er erzählt ruhig von damals. Die Beziehung sei aus seiner Sicht schnell beendet gewesen, doch der Kontakt hielt an. Er habe mit ihr etwas unternommen in der Hoffnung, "dass es besser wird". Und er betont: "Sie ist kein schlechter Mensch." Als Richterin Andrea Eisenbarth fragt, ob er noch Strafverfolgungsinteresse habe, wenn sie eine Therapie mache, verneint er. Ihm sei wichtig, dass sie Hilfe bekomme. Nach einem Rechtsgespräch wird das Verfahren gegen die 43-Jährige schließlich gegen Zahlung von 3000 Euro eingestellt – "ausnahmsweise", wie Eisenbarth betont. In Richtung der Angeklagten sagt sie: "Ich mache das nur, weil sie gesagt haben, dass sie eine Therapie angefangen haben." Am Ende bittet die Richterin beide, künftig "Abstand voneinander zu halten".