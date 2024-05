Der Agenda-21-Prozess im Kreis Dillingen soll neue Impulse erhalten

Die Beauftragten Annett Jung und Joachim Hien wollen sich beim Agenda-21-Prozess vorwiegend Themen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes widmen.

Der Umweltausschuss des Kreistages hat Kreisrätin Annett Jung und Kreisrat Joachim Hien zunächst bis zum Ablauf der Wahlperiode zu Agenda-21-Beauftragten berufen. Sie treten damit gemeinsam die Nachfolge von Hermann Kleinhans an, der bereits im Jahr 2022 auf eigenen Wunsch aus dem Amt geschieden war.

Landrat Markus Müller will mit der Neuberufung dem Agenda-21-Prozess laut Pressemitteilung einen neuen Impuls geben und insbesondere auch den Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Klimaschutz, aber auch bei sozialen Themen und Fragen des Naturschutzes als wesentliche Faktoren für eine gute Lebensqualität mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit schenken.

Hermann Kleinhans hat viele Projekte ins Leben gerufen

Bei der Amtsübergabe dankte Müller Kleinhans für sein Engagement in den zurückliegenden Jahren. So tragen die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“, der jährliche Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof in Dillingen, die Initiative der kostenfreien Energieberatung des Landkreises sowie der jährlich stattfindende Hochschultag die Handschrift von Kleinhans, der die jeweiligen Projekte ins Leben gerufen und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes umgesetzt hat.

Annett Jung und Joachim Hien erklärten unisono, dass sie insbesondere bei den Themen Nachhaltigkeit, Regionalität, Klimaschutz und Energiewende gerne beratend und unterstützend mitwirken werden. Kreisrätin Annett Jung (CSU) setzt sich, wie das Landratsamt mitteilt, bereits in vielfältiger Weise für die Ziele der Agenda 21 ein. So wirkt sie kommunalpolitisch als Mitglied des Stadtrates Höchstädt (Stadtteilreferentin für Sonderheim) und des Kreistages, als Kreisbäuerin, Mitglied der Leader-Steuergruppe, im Arbeitskreis Schule/Wirtschaft und als stellvertretende Vorsitzende des Landesfachausschusses Diversifizierung (BBV).

Kreisrat Joachim Hien (Bündnis90/Die Grünen) ist Mitglied des Stadtrates Dillingen und im Kreistag Dillingen. Im Stadtrat ist Hien Referent für Inklusion, Integration und Asyl. Darüber hinaus engagiert sich der Grünen-Politiker kulturell (Dillikat e.V) und befasst sich insbesondere mit Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes sowie ökonomischen Fragen (unter anderem Mitglied in der Verbandsversammlung und des Rechnungsprüfungsausschusses des AWV). (AZ)

Lesen Sie dazu auch