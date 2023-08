Der Sieger unseres Katzen-Votings steht fest

Eine Woche lang konnten Sie über das schönste Katzen-Bild aus dem Kreis Dillingen abstimmen. Jetzt steht der Gewinner fest. Er kommt aus Wertingen und hat strahlend blaue Augen.

Was sind sie nicht süß die Bilder der Kätzchen, Katzen und Kater, die wir von unseren Leserinnen und Lesern zugeschickt bekommen haben! Jedes Bild erzählt auf seine ganz eigene Art dabei auch die Geschichte einer einzigartigen Beziehung zwischen Mensch und Samtpfote. Wem es wie uns ging, der konnte sich bei all den Bildern kaum entscheiden. Doch, Sie haben abgestimmt und einen Sieger ermittelt.

Strahlend blaue Augen und ein schwarzer Fleck am Mäulchen: Das ist Foxi, ein Kater aus Wertingen. Mit seinem Blick hat er wohl viele Abstimmende überzeugt. 925 Menschen haben seinem Bild in unserem Voting ihre Stimme gegeben. Foxi gewinnt unsere Aktion zum Weltkatzentag mit Abstand.

"Erwartet hatte ich das nicht", sagt Besitzerin Evelyn Muschler am Montag. Sie habe nur das Bild eingeschickt und nicht darauf gewettet, dass ihr Kater vorn landen würde. "Ein bisschen Werbung habe ich aber natürlich schon gemacht", sagt Muschler und verrät: "Das Foto ist nicht mal bearbeitet, er hat wirklich so strahlend blaue Augen."

"Wie ein kleines, pelziges Kind"

Seit sechs Jahren lebt der fotogene Kater nun schon bei der 39-jährigen Lehrerin. "Auch meine Schüler lieben ihn!" Zu ihr gekommen sei er bereits als Kätzchen. "Und er ist auch ganz arg anhänglich." Das jedoch hauptsächlich in Bezug auf seine Besitzerin. Anderen Menschen gegenüber sei er eher scheu, berichtet Muschler. Foxi hält sich dafür an seinen Katzen-Kumpel Kato, der in der Nachbarschaft wohnt.

"Aber man muss sagen, dass alle Katzen hier Gewinner sind, alle Fotos waren sehr schön", findet Muschler. Für sie seien nicht nur Katzen, sondern alle Tiere deshalb so wertvolle Begleiter, weil sie immer für die Menschen da seien. "Für mich ist Foxi einfach wie mein kleines, pelziges Kind", sagt die 39-Jährige.

Nicht nur Foxi hat viele Leserinnen und Leser mit seinem Bild überzeugt, auch andere Katzenbilder haben viele Stimmen bekommen. 3555 Menschen haben insgesamt abgestimmt. Auf Platz zwei landet mit 810 Stimmen der kleine Kater Bobby, der bei Sabrina Girstenbrei in Unterliezheim herumturnt. Die beiden liegen damit weit vor dem Platz drei, den Katze Charlie von Corinna Mair aus Eppisburg mit immerhin 288 Stimmen ergattert hat.