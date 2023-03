Die Polizei verzeichnet für 2022 wieder mehr Straftaten im Landkreis Dillingen

Plus Die Zahl der registrierten Straftaten ist nach den Corona-Jahren wieder gestiegen. Der Polizei-Chef ist trotzdem überzeugt: In der Region kann man gut und sicher leben.

Die Zahl der im Landkreis Dillingen registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. 2021 waren es noch 2345, für das Jahr 2022 meldet die Polizei in ihrem Sicherheitsbericht nun 2784 Straftaten – und damit eine Steigerung um 18,7 Prozent. Auffällig ist: Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 ist die Zahl lediglich um 43 Fälle gestiegen. Steckt hinter dem aktuellen Anstieg also ein Corona-Effekt?