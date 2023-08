Die Region hat zehn "neue Botschafter des Genusses"

Die Bäckerinnung Nordschwaben feiert ihre „frischgebackenen“ Gesellinnen und Gesellen. Die Betriebe Römer und Seeßle erhalten goldene Meisterbriefe.

Festlich und heiter feierte die Bäckerinnung Nordschwaben ihre Freisprechfeier. Obermeister Rupert Diethei begrüßte die Absolventinnen und Absolventen, die zusammen mit ihren Eltern, Freunden und Ausbildern ins Staatliche Berufsschulzentrum in Höchstädt gekommen waren. Sechs junge Bäckerinnen und Bäcker sowie vier Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Schwerunkt Bäckerei, nahmen voller Stolz ihre Gesellenbriefe sowie weitere Auszeichnungen entgegen. Beste Bäckerin der Bäckerinnung Nordschwaben war Lea Röttinger mit der Gesamtnote 1,2, die in der Bäckerei Haußer in Nördlingen ausgebildet worden war. Sie erhielt einen besonderen Preis von der Regierung von Schwaben.

Kreishandwerksmeister Werner Luther gratulierte den Nachwuchskräften zu ihrem „Superabschluss“ und bestärkte die jungen Handwerkerinnen und Handwerker jetzt ihre beruflichen Chancen zu erkennen und auch zu ergreifen. Grußworte sprachen der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth sowie der Schulleiter der Berufsschule Gerhard Weiß. Bei der Feier wurden auch zwei erfahrene Bäckermeister geehrt. Thomas Römer aus Syrgenstein-Staufen und Ewald Seeßle aus Bächingen erhielten den Goldenen Meisterbrief.

Feinste Backwaren im Landkreis Dillingen

Dass der Start ins Berufsleben ein besonderer Moment im Leben ist, betonte nicht nur Kreishandwerksmeister Werner Luther zu Beginn seiner Rede, sondern es war auch an der festlichen Kleidung der jungen Gesellinnen und Gesellen deutlich zu sehen. Sie hatten sich schick gemacht, um aus der Hand von Obermeister Rupert Diethei und seinem Stellvertreter Andreas Haußer, ihre Gesellenbriefe zu erhalten. Doch bis zu diesem Augenblick hatten die jungen Handwerker drei Jahre Ausbildung und eine anspruchsvolle Prüfung erfolgreich zu bewältigen. „Sie sind in der Lage mit Liebe, Sorgfalt und Kreativität für ihre Kunden unvergleichlich feine Backwaren zu schaffen. Nicht umsonst gehört das deutsche Brot mit 3189 Sorten zum immateriellen Weltkulturerbe. Und jetzt sind Sie Botschafter für Genuss,“ zeigte Luther die berufliche Vielfalt im Bäckerhandwerk auf. „Sie sind Profis und begehrte Fachkräfte in den Unternehmen. Setzen Sie ihr Talent, ihr Engagement und ihren Ehrgeiz dafür ein, etwas Schönes zu schaffen und geben Sie jetzt Vollgas in ihrem erlernten Beruf. Bleiben Sie Ihrem Handwerk treu. Sie haben alle Möglichkeiten. Mit der Meisterprüfung können Sie den Weg in die Selbständigkeit beschreiten und sich individuell ihre berufliche Zukunft gestalten,“ bestärkte der Kreishandwerksmeister die jungen Handwerkerinnen und Handwerker.

Der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth freute sich, dass er in so viele motivierte Gesichter blicken durfte und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie den guten Weg, den Sie eingeschlagen haben, schwungvoll weiter gehen. Unsere Gesellschaft setzt auf Qualität, speziell im Lebensmittelbereich, und da haben Sie eine ganze Menge zu bieten“. Oberstudiendirektor Gerhard Weiß, der Leiter der Berufsschule Höchstädt, blickte hinter die Kulissen und zeigte auf, was „hinter dem Zeugnis und dem Abschluss steckt“. Er stellte fest, dass drei Jahre Ausbildung mitunter ein harter Weg gewesen waren, aber auch eine Investition in die Zukunft, die sich unbedingt gelohnt habe.

Goldene Meisterbriefe an verdiente Bäckermeister

Das Handwerk ehrt bei der Feier auch Meister, die mindestens 30 Jahre als selbständige Unternehmer einen Betrieb geführt und das 60. Lebensjahr erreicht haben, mit dem goldenen Meisterbrief. In seiner Laudatio lobte Obermeister Ruppert Diethei das besondere Engagement seiner beiden Kollegen Thomas Römer aus Syrgenstein-Staufen und Ewald Seeßle aus Bächingen. Er attestierte ihnen herausragende Qualität, Innovationsgeist und Nachhaltigkeit in der Bäckerbranche und überreichte die Urkunden.

Die „Botschafter des Genusses“ und ihre Ausbildungsbetriebe sind: Bäcker/in Adam Adisu, Helmschrott in Fristingen; Simon Fischer, Seeßle in Bächingen; Samuel Possoch, Hummel in Donauwörth; Lea Röttinger, Haußer in Nördlingen; Daniela Wild, Häußler in Gremheim; Laura Zwiener, Diethei in Nördlingen; Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei: Anush Gasparyan, Himmelbäck in Lauingen; Jessica Krämer, Trost in Zusamaltheim; Anastasia Ruhlov, Ihle in Friedberg; Jessica Selhan, Ihle in Friedberg; (AZ)