Dillinger Landratswahl: Das Rennen ist völlig offen

Plus Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz wird bei der Landratswahl nicht für die CSU ins Rennen gehen. Und was macht FW-Politiker Fabian Mehring?

Noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass Amtsinhaber Leo Schrell – für die meisten überraschend – angekündigt hat, bei der Landratswahl am 15. Mai nicht mehr zu kandidieren. Bereits wenige Tage danach hat die Suche nach Kandidaten und Kandidatinnen bei den Parteien im Dillinger Kreistag richtig Fahrt aufgenommen.