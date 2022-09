Ein Lauinger will für die Grünen in den Landtag

Im Dillinger Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen haben die Vorbereitungen auf die Landtagswahl begonnen. Constantin Jahn will seine Parteimitglieder überzeugen.

Constantin Jahn, gebürtiger Lauinger und durch die seit Jahrhunderten in Gundelfingen ansässige Familie seiner Großmutter mit der Gärtnerstadt verbunden, bewirbt sich beim Kreisverband Dillingen von Bündnis 90/ Die Grünen um die Direktkandidatur für einen Sitz im Bayerischen Landtag. Das vermeldet der Kreisverband in einer Pressemitteilung. Auch für die Bezirkstagswahl liegt bereits eine Bewerbung vor: Heidi Terpoorten, Bezirksrätin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirkstag Schwaben hat ihre Bewerbung vor Kurzem bekannt gegeben. Für beide Kandidierende gibt der Vorstand des Kreisverbandes nach einstimmigem Beschluss sein Votum ab. "Der Vorstand freut sich, zwei derart engagierte Grüne mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Themen für die Aufstellungsversammlung der Partei vorzuschlagen", heißt es in der Mitteilung.

Heidi Terpoorten will für die Dillinger Grünen wieder in den Bezirkstag

Seit 2019 ist Jahn für die Grünen in diversen Ämtern und Funktionen aktiv. Besonders auf Landesebene setze er sich für Menschenrechte und Gleichbehandlung ein: Ob es um die Rechte sexueller Minderheiten, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder um Integration und Migration geht. Besonders wichtig ist Jahn, ursprünglich gelernter Kinderpfleger und jetzt in der Verwaltung tätig, dass alle politischen Bereiche einen sozialen Bezug haben: "Ob nun für einen Menschen auf dem Land, der aus wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen auf ein Auto verzichten muss, eine bezahlbare Alternative zur Verfügung steht, ist genauso eine soziale Frage wie klimaschützende Maßnahmen. Es ist ein Unterschied, ob jemand in seiner voll klimatisierten Villa sitzt, oder in einer schlecht ausgestatteten kleinen Mietwohnung vor sich hin brütet."

Heidi Terpoorten strebt für die Bezirkstagswahl ebenfalls die grüne Direktkandidatur im Wahlkreis 704 an. Terpoorten, langjährige grüne Kreisrätin und Vorsitzende der Kreistagsfraktion sowie Vorsitzende der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes wurde erstmals 2018 in den Bezirkstag gewählt. Seither setzt sie grüne Anträge und Ideen gemeinsam mit der Fraktion in den unterschiedlichen Gremien des Bezirkstages um, heißt es in der Pressemitteilung. Besonderes Augenmerk lege Terpoorten auf zeitgemäße und bedarfsgerechte Konzepte, die tatsächlich einen konkreten Mehrwert für die Betroffenen bieten, beispielsweise in Bezug auf den demografischen Wandel, Möglichkeiten zur Demenzbetreuung oder auch Leben und Arbeiten für Menschen mit Hilfebedarf in Schwaben. Soziale Gerechtigkeit, schwäbische Erinnerungskultur sowie ökologisch ausbalancierte Konzepte sind ihr ein großes Anliegen.

Not und Verunsicherung in Zeiten der Energiekrise

Besonders in Zeiten der Energiekrise und der dadurch verursachten Not und Verunsicherung vieler Menschen sei es beiden wichtig, dass die Situation aller Menschen mitberücksichtigt wird und umsetzbare Möglichkeiten der Entlastung auf allen politischen Ebenen gesucht werden. Bis zur Aufstellungsversammlung der Dillinger Grünen im Oktober 2022 können Interessierte sich weiterhin um die Kandidatur für die Bezirks- beziehungsweise Landtagswahl bewerben. Alle Mitglieder des Kreisverbandes haben dort die Möglichkeit mitzuentscheiden, wen sie als Direkt- und Listenkandidierende für die Landtags- und Bezirkstagswahl im kommenden Jahr wählen. (AZ)

