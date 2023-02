Fasching im Landkreis Dillingen: Wer nach dem Umzug aufräumt

Plus Manche Vereine beobachten, dass bei den Umzügen in der Region immer mehr Müll entsteht. Für die Faschingsgesellschaften bedeutet das viel Arbeit und steigende Kosten.

Einweg-Plastikbecher am Boden, leere Klopferflaschen am Straßenrand und Bonbonpapier überall dort, wo die Faschingsfreunde die beliebten Kamellen von den Wägen geworfen haben. Der Fasching macht Spaß. Aber wie bei jeder anderen Party auch, folgt auf die Feierlaune meist Ernüchterung: Es muss aufgeräumt werden. Das meiste davon übernehmen die Faschingsvereine selbst. Manche behaupten auch, das Problem mit dem Müll werde immer schlimmer. Wie blicken die Organisatoren im Landkreis auf die Aufräumarbeiten im diesjährigen Fasching zurück?