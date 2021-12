Geflügelpest breitet sich aus: Das gilt es im Landkreis Dillingen zu beachten

Ab Donnerstag, 9. Dezember, tritt eine Allgemeinverfügung in Kraft. Diese Hygieneregeln müssen ab sofort von Haltern im Kreis Dillingen eingehalten werden.

Die Geflügelpest (HPAI) breitet sich in Europa und Deutschland immer weiter aus. Aktuell sind in Bayern insgesamt drei Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Cham und Nürnberger Land nachgewiesen. Deutschlandweit sind in dieser Saison mehr als 280 Fälle bei Wildvögeln amtlich festgestellt worden. Darüber hinaus hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) kürzlich einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand im Landkreis Erding bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist von einem flächendeckenden Vorkommen des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern auszugehen. Auch im Landkreis Dillingen.

Dies bedingt ein erhöhtes Risiko der Einschleppung des Virus in Hausgeflügelbestände. Zudem zeigt sich einmal mehr, dass neben erkrankten Wildvögeln auch klinisch gesund erscheinendes Wassergeflügel das Virus der Vogelgrippe vermehren und ausscheiden kann. Durch die Mobilität dieser gesunden Tiere ergibt sich ein zusätzliches Risiko für die Verbreitung und Einschleppung des Virus in Nutzgeflügelbestände. So steht es in der Pressemitteilung des Landratsamtes Dillingen.

Vergessene Seuchen 1 / 4 Zurück Vorwärts Vogelgrippe Momentan breitet sich die Vogelgrippe, wieder aus. Auch bei mehrere Wildenten in Passau ist die Krankheit nachgewiesen worden. Im Landkreis Rottal-Inn und in großen Teilen des Landkreises Passau gilt Stallpflicht für Geflügel. Denn insbesondere für Hühner, Puten und Fasane ist die Vogelgrippe gefährlich, erklärt die Bundesärztekammer. Vogelgrippe ist der umgangssprachliche Ausdruck für Geflügelpest oder aviäre Influenza. Menschen könnten sich aber „nur sehr schwer“ anstecken. In Deutschland kam dies allerdings laut RKI noch nicht vor (Stand 2018).

EHEC Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien (EHEC) kommen im menschlichen Darm normalerweise nicht vor, sondern bei Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Hirschen. Bei Menschen verursachen die Bakterien meist Übelkeit, Erbrechen und leichten, wässrigen Durchfall. 2011 kam es zu einem Ausbruch in Norddeutschland, verursacht durch Bockhornklee-Samen aus Ägypten. „Es ging damals ganz akut los, praktisch über Nacht. Jeden Tag gab es neue Meldungen über Erkrankungen. Menschen sind gestorben“, sagt Reinhard Burger, damaliger RKI-Leiter. Laut Statista waren das bis Juli 2011 50 Menschen in Deutschland. 4907 Fälle wurden demnach insgesamt damals hierzulande registriert.

Zikavirus Das Zikavirus hat seinen Namen vom Zikawald in Uganda. Dort lebte der Affe, von dem das Virus erstmals 1947 isoliert wurde. Übertragen wird es meist durch Gelbfiebermücken in den Tropen und Teilen der Subtropen, aber auch durch Sex und in Einzelf ällen durch Transfusionen. Meistens verläuft die Infektion ohne Symptome wie Hautausschlag, Fieber oder Kopf-, Gelenk und Muskelschmerzen. 2016 gab es dem RKI zufolge 222 gemeldete Infektionen in Deutschland, 2018 gerade einmal 18.

SARS Der Corona-Vorgänger sorgte schon 2002/2003 für Infektionen in der ganzen Welt. 5327 wahrscheinliche SARS-Fälle gab es Statista zufolge zwischen November 2002 und Juli 2003 in China, in Deutschland waren es neun. Charakteristisch war laut RKI dabei, dass viele Menschen, die im medizinischen Sektor arbeiteten, an dem Virus erkrankten. Kinder waren demnach sehr selten betroffen und zeigten wenn dann nur leichte Krankheitsverläufe. (bu)

Neue Regeln im Kreis Dillingen gelten ab 9. Dezember

Zum Schutz der bayerischen Haus- und Nutzgeflügelhaltungen sollen daher ab sofort weitergehende Biosicherheitsmaßnahmen bayernweit angeordnet werden. Dies hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügelpestnachweise in Deutschland und Bayern veranlasst. Die erforderlichen Maßnahmen werden durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises Dillingen bekannt gegeben und gelten ab Donnerstag, 9. Dezember. Die Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt des Landkreises Dillingen unter www.landkreis-dillingen.de veröffentlicht.

Wildvögel dürfen nicht gefüttert werden

Die Allgemeinverfügung regelt neben weitergehenden Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelhaltungen wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung, die konsequente Reinigung und Desinfektion sowie die wildvogelsichere Lagerung von Futter und Einstreu auch weitere Vorbeugemaßnahmen wie ein Verbot von Ausstellungen und Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln im Sinne der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen frei lebende Vögel der Ordnungen Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige und Schreitvögel; Singvögel fallen nicht unter das Fütterungsverbot) sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern.

Grundlage für diese Anordnungen bildet eine zentrale, bayernweite Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Durch die konsequente Einhaltung dieser Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- bzw. Nutzgeflügel – sei er direkt oder auch indirekt - vermieden und so das Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayerische Haus- und Nutzgeflügelbestände weiter minimiert werden, so steht es in der Pressemitteilung. Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in Bayern zudem das bestehende Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt.

Tote Vögel sofort dem Veterinäramt Dillingen melden

Eine Ansteckung des Menschen über infizierte Vögel bzw. deren Ausscheidungen ist bisher nicht nachgewiesen worden. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Veterinäramt gemeldet werden.

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sind abrufbar unter: https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/