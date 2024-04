Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Haushalt ausgeglichen: Hier will der Kreis Dillingen investieren – und sparen

Plus Im Januar fehlten rund 6,5 Millionen Euro im Haushalt. Es wurde beraten und umgeschichtet. Nun gibt es einen neuen Plan. Fürs Wertinger Hallenbad sieht es gut aus.

Von Christina Brummer

Journalisten bemühen für Größenvergleiche gern den Begriff des Fußballfeldes. Da werden Bauplätze auf einer Fläche von fünf Fußballfeldern ausgewiesen oder drei Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Der Fußball bietet aber auch andere Vergleichsmöglichkeiten. Denn so wenig sich Mensch und Journalist Flächenangaben vorstellen können, so weit entfernt sind für den Normalbürger auch große Geldsummen. 161 Millionen Euro beträgt das Haushaltsvolumen des Landkreises Dillingen im Jahr 2024, also nur schlappe 19 Millionen Euro, also etwa die Sanierungskosten des Sailer-Gymnasiums, weniger als die Ablöse des französischen Mittelstürmers Kylian Mbappé, der 180 Millionen Euro "wert" ist. Etwas weniger als ein Mbappé steckt also im Dillinger Kreishaushalt. Zu Beginn des Jahres fehlten im Finanzplan immerhin noch rund 6,5 Millionen Euro. Das ist nun anders. "Priorisieren, konsolidieren, investieren" will Landrat Markus Müller. Wo hat der Landkreis die fehlende Summe aufgetrieben?

Dillinger Kreisfinanzen: Gesenkte Bezirksumlage "spart" dem Kreis rund zwei Millionen Euro

Zur nächsten Sitzung des Kreistags kann der Kämmerer den Kreisräten einen fast ausgeglichenen Kreishaushalt präsentieren. Die fehlenden 145.400 Euro sollen aus der Rücklage entnommen werden, so Kämmerer Sebastian Bundschuh. Viele Landkreise, so Markus Müller in der Kreisausschusssitzung, seien "chronisch unterfinanziert". Zwar habe die Verhandlung zum kommunalen Finanzausgleich rund zwei Millionen Euro ins Landkreissäckel gebracht, das sei aber dennoch ein "Tropfen auf den heißen Stein" angesichts der zahlreichen Aufgaben, die die Landkreise zu bewältigen hätten. Mehr Geld hat der Landkreis auch, weil der Bezirk weniger stark zulangt: Die Umlage wurde gesenkt und so muss der Kreis zwei Millionen Euro weniger an den Bezirk abgeben. Zudem will der Landkreis in diesem Jahr die Sondertilgung seiner Kredite aussetzen. So wäre wieder eine Million Euro mehr in der Kasse. Insgesamt wären aber auch 50,4 Millionen Euro an Schulden bis Ende des Jahres aufgelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

