Jetzt kann man sich auch ohne Termin gegen Corona impfen lassen

Das Dillinger Landratsamt will eigenen Aussagen zufolge die Impfbereitschaft steigern - denn diese sei im Januar massiv gesunken. Wie das Amt nun vorgehen will, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Das Dillinger Landratsamt teilte am Donnerstag mit, dass es weiter Anreize schaffen will, damit sich wieder mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Denn während im November und Dezember vergangenen Jahres die Nachfrage nach Impfungen teils deutlich größer als das Angebot war, habe sich die Situation nun völlig geändert. So registriert das Impfzentrum einen spürbaren Rückgang an gebuchten Impfterminen. Zudem übertreffen die verfügbaren Kapazitäten laut Pressemitteilung derzeit deutlich die Nachfrage.

In der Buttenwiesener Riedblickhalle kann man sich nun ohne Termin impfen lassen

Aus diesem Grund werden zunächst nur am Standort „Riedblickhalle Buttenwiesen“ ab Montag, 17. Januar, Impfungen wieder generell ohne vorherige Anmeldung und Registrierung angeboten. Mitzubringen sind lediglich ein Lichtbildausweis, nach Möglichkeit der Impfpass und bei Auffrischimpfungen der Nachweis der letzten Corona-Impfung. „So kann sich wieder jeder, der noch nicht geimpft ist oder eine Auffrischimpfung benötigt, spontan zu einer Impfung entscheiden und unterliegt in der Terminplanung keinen Zwängen“, begründet Landrat Leo Schrell den Schritt.

Im November standen die Menschen vor der Buttenwiesener Riedblickhalle noch Schlange, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Foto: Dominik Bunk (Archivbild)

Das Impfzentrum bittet laut Pressemitteilung schon vorsorglich um Verständnis, wenn es in der Riedblickhalle Buttenwiesen aufgrund dieser Verfahrensweise künftig vereinzelt zu Verzögerungen für die Wartenden kommen sollte.

In Dillingen und Gundelfingen muss man weiterhin angemeldet sein

Für Impfungen in der Sebastian-Kneipp-Halle Dillingen und in der Brenzhalle Gundelfingen ist demgegenüber weiterhin eine vorherige Registrierung und Terminvereinbarung über https://impfzentren.bayern notwendig.

Welcher der beiden mRNA-Impfstoffe Moderna oder Biontech bei den Impfungen im Landkreis Dillingen zum Einsatz kommt, hängt von der Verfügbarkeit und den STIKO-Empfehlungen ab.

Einzelheiten können der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege entnommen werden: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/

Die Öffnungszeiten der einzelnen Impfstandorte im Landkreis Dillingen stellen sich aktuell wie folgt dar:

Sebastian-Kneipp-Halle Dillingen , Georg-Schmid-Ring 35, Montag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr Riedblickhalle Buttenwiesen , Am Heuberg 2, Mo.,Di.,Fr.,Sa.,So. von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und Mi.,Do. von 14.30 Uhr bis 22 Uhr Brenzhalle Gundelfingen , Auf der Insel 7, Mo.,Di.,Fr.,Sa.,So. von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Mi.,Do. von 14.30 Uhr bis 22 Uhr

So können Kinder im Landkreis Dillingen gegen Corona geimpft werden

Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren werden weiterhin nur in der Brenzhalle in Gundelfingen an bestimmten Tagen (meistens an einem Samstag oder Sonntag) und nur mit vorheriger Terminvereinbarung angeboten (https://www.landkreis-dillingen.de/kinderimpftage-corona).

An diesen Kinderimpftagen sind in Gundelfingen keine Impfungen von Personen ab zwölf Jahren möglich.

Ab Februar gibt es in Wertingen eine kostenlose Impfsprechstunde

Als weiteren wichtigen Baustein der nunmehr gestarteten Impfkampagne bezeichnet der Landrat die kostenlose „Impfsprechstunde“.

Diese wird ab Samstag, 5. Februar, wöchentlich immer samstags von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im BRK-Haus in Wertingen, Pestalozzistr. 5, insbesondere an Menschen angeboten, die noch unentschlossen sind und Bedenken hinsichtlich einer Impfung haben.

Mit der Sprechstunde ist eine konkrete Impfaufklärung verbunden und soll den Betroffenen nach Möglichkeit offene Fragen zur Impfung und zur Wirksamkeit des Impfstoffes beantworten. Dafür stehen erfahrene Impfärzte zur Verfügung. Auf Wunsch kann eine Impfung unmittelbar im Anschluss an die Sprechstunde durchgeführt werden. Eine Anmeldung zu diesen Sprechstunden ist nicht erforderlich.

Wo es weitere Impfmöglichkeiten im Landkreis Dillingen gibt

Unabhängig davon bittet das Landratsamt die Bevölkerung, sich regelmäßig über den aktuellen Sachstand und die Impfangebote im Landkreis über die Internetseite des Landkreises www.landkreis-dillingen.de/corona-impfung zu informieren. Impfmöglichkeiten werden zudem täglich im Serviceteil der beiden Heimatzeitungen veröffentlicht.

Landrat Leo Schrell hofft laut Pressemitteilung, dass viele der Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die noch ungeimpft sind oder eine Auffrischimpfung benötigen, von dem Impfangebot Gebrauch machen. „Mit der Impfung schützt man sich und seine Mitmenschen vor einem schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung“, betont Schrell.

Zudem zeigt sich der Landrat überzeugt, dass es nur durch ein breit angelegtes solidarisches Verhalten der Bevölkerung, zudem auch die Impfung zählt, gelingen wird, in absehbarer Zeit die Pandemie mit allen bekannten Einschränkungen wirksam zurückzudrängen. (pm)