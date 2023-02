Kaffeegarten der Landfrauen auf der Dillinger Messe bringt Kartei-Spende

Bäuerinnen übergeben beim Landfrauentag 1000 Euro an unser Leserhilfswerk. Sie hatten 300 Torten für die Landkreis-Ausstellung gebacken.

Viele schöne Aktionen unserer Leser und Leserinnen tragen dazu bei, dass die Kartei der Not bedürftigen Menschen in der Region helfen kann. Dazu zählt auch der Einsatz der Landfrauen auf der Dillinger Messe. Etwa 300 Torten hatten die Bäuerinnen im Mai für ihren Kaffeegarten auf der Landkreis-Ausstellung gebacken. Der Erlös ging an mehrere soziale Projekte, unter anderem an unser Leserhilfswerk Kartei der Not.

Der Landfrauentag in Dillingen bot ein besonderes Ambiente

Die Spendenübergabe hatte dieses Mal einen ganz besonderen Rahmen: Der Kreisvorstand der Landfrauen des Bayerischen Bauernverbands um Kreisbäuerin Annett Jung übergab beim Landfrauentag 1000 Euro an DZ-/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der den Bäuerinnen herzlich für ihren Einsatz dankte. Die Landfrauen haben in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt. "Es ist uns ein Anliegen, Menschen in Not über das Leserhilfswerk zu helfen", sagt Annett Jung.

Das Programm beim Dillinger Landfrauentag war einmalig

Nach drei Jahren Corona-Pause wurde den etwa 400 Landfrauen im Stadtsaal ein Programm geboten, das in der Geschichte des BBV-Kreisverbands Dillingen wohl einmalig ist. Auf dem Sofa im Stadtsaal plauderte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit Kreisbäuerin Annett Jung über Zukunftsfragen der Landwirtschaft. Am Nachmittag referierte die erste Vizepräsidentin in der Geschichte des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze Bockeloh, über das Projekt "Der Zukunftsbauer/die Zukunftsbäuerin", in das Landwirte und Landwirtinnen große Hoffnungen setzen.

Landfrauenchor-Dirigentin Elvira Foitl feierte ihr 20. Jubiläum als musikalische Leiterin, und der neue BBV-Kreisgeschäftsführer Michael Stiller stellte sich ebenfalls vor. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war ebenfalls Thema: Alle Bäuerinnen und Ehrengäste gingen am Ende mit einer Friedenskerze nach Hause.

