Landkreis Dillingen fördert Vereine trotz angespannter Finanzlage

Plus Der Kreis Dillingen muss sparen, will aber weiter Kultur und Sport unterstützen. Das freut die Vereine. Ein Vertreter macht aber auch auf steigende Herausforderungen aufmerksam.

Die Vereine im Landkreis Dillingen können sich über Unterstützung freuen. Einige Anträge sind beim Landratsamt eingegangen. Es geht um die Förderung verschiedener Maßnahmen. So etwa die Anschaffung neuer Trachten für Musikvereine oder für GPS-Roboter zur Spielfeldmarkierung. Auch Institutionen für Erwachsenenbildung und Heimatvereine werden gefördert. Doch nicht für alles gibt es Geld vom Landkreis.

Viele machen Vereinsarbeit ehrenamtlich, kostenlos gibt es, damit das Vereinsleben funktioniert, trotzdem nicht alles. Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamts und persönlicher Referent des Landrats, trug um Montag im Kultur- und Sportausschuss vor, wo der Landkreis mit Fördergeldern unterstützen könnte. Seinen Vorschlägen stimmten die Ausschussmitglieder auch einstimmig zu. Die Quintessenz: Der Landkreis fördert in der Regel in gleicher Höhe wie im Vorjahr und gibt rund 245.000 Euro an Vereine und Verbände. Hinzu kommen noch 32.000 Euro, die der Landkreis als Sportförderung an die entsprechenden Vereine auszahlt.

