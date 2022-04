Landratskandidat Christoph Mettel zeigt sich beim DZ/WZ-Forum souverän

Plus Landratskandidat Christoph Mettel betont seine Erfahrung als Bürgermeister und wird oft konkret. Kritik an seinen Konkurrenten muss man zwischen den Zeilen herauslesen.

Christoph Mettel schreibt viel an diesem Abend. Wenn seine Mitbewerber beim DZ/-WZ-Forum zur Landratswahl sprechen, macht er sich Notizen. Oft so lange, bis er das Wort erhält. Dann ist der 49-Jährige ganz der Staatsmann. Unaufgeregt bringt er seine Argumente vor. Die ein oder andere Spitze vonseiten der Moderation tut er mit einem Lächeln ab, ohne näher darauf einzugehen.