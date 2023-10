Mehrere Drogen- und Alkoholfahrten im Kreis Dillingen: Polizei stoppt Fahrer

Am Wochenende hat die Dillinger Polizei einige alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer von ihnen hatte Gras geraucht – in seiner Führerschein-Probezeit.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei einen 19-Jährigen in seinem Pkw für eine Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten nahmen laut Polizeibericht Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,22 Promille. Zusätzlich schlug ein Drogentest positiv auf THC an. Der Mann befindet sich noch in der Probezeit. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrer wieder entlassen.

Der junge Mann war damit aber nicht der Einzige. Ebenfalls in der Nacht auf Samstag war eine 38-jährige Autofahrerin in Dillingen unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch in diesem Wagen roch es nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Die Beamten zogen auch einen 48-Jährigen aus Höchstädt aus dem Verkehr. Der hatte 0,72 Promille Alkohol im Blut. Mit 0,54 Promille wurde in der gleichen Nacht in Dillingen eine weitere Autofahrerin erwischt. In allen Fällen unterband die Polizei die Weiterfahrt und entließ die Kontrollierten später wieder.

Fahrverbot für einen 71-Jährigen aus Dillingen

Etwas früher, bereits gegen 20.30 Uhr in der Nacht auf Samstag hatte die Dillinger Polizei einen 71-Jährigen aus Dillingen erwischt. Auch bei ihm war lau Polizeibericht ein "deutlicher Alkoholgeruch" wahrnehmbar. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot. (AZ)

