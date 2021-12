Nach Wintereinbruch Chaos auf den Straßen im Landkreis Dillingen

Zwölf Unfälle binnen weniger Stunden, zigtausende Euro Sachschaden und Leichtverletzte. Das ist die erste Bilanz der Polizei Dillingen

Auf Grund des Wintereinbruchs kam es im Landkreis Dillingen am Mittwoch zu zahlreichen Verkehrsunfällen, bei denen es überwiegend bei Blechschäden blieb. Bis zum frühen Nachmittag kam es zu zwölf Verkehrsunfällen, bei denen ein Sachschaden von rund 65.200 Euro entstand.



Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Unfallserie setzte sich über den Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden fort. Bei insgesamt fünf weiteren Unfällen kam es zu einem Sachschaden von rund 51.000 Euro. Außerdem kam es zu zahlreichen Behinderungen durch liegengebliebene Lkws, die auf Grund der Schneeglätte an Steigungen nicht weiterfahren konnten.

19 Bilder Mit Salz und Sole gegen Schnee und Eis: Die Räumdienste sind im Kreis Dillingen im Dauereinsatz Foto: Christina Brummer

Bei Unfall in Sonderheim hatte die Frau schlechte Winterreifen

Gegen 13.45 Uhr rutschte auf der Staatsstraße 2025 auf Höhe des Kieswerks Helmeringen ein leerer Sattelzug eine Böschung hinab und konnte nur mit Hilfe eines Spezialbergungs-Lkw wieder geborgen werden. Die Staatsstraße musste hierfür kurzzeitig gesperrt werden. An der Böschung entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. In Sonderheim kam gegen 15.30 Uhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einementgegenkommenden Audi zusammen.

Sowohl die 56-Jährige als auch die 50-jährige Unfallgegnerin erlitten dabei Prellungen und mussten in die Krankenhäuser Dillingen und Wertingen verbracht werden. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Die Wertinger Straße war im Bereich der Unfallstelle für fast zwei Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Höchstädt vor Ort. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der die Unfallverursacherin nur mit mangelhaften Winterreifen ausgerüstet war, die nicht mehr die erforderliche Profiltiefe aufwiesen.

Frau prallt in Blindheim gegen Hauswand

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 16 Uhr in der Höchstädter Straße in Blindheim. Hier geriet eine 49-Jährige mit ihrem Auto auf Grund starken Schneefalls ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand eines Wohn - und Geschäftshauses. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 500 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Gegen 17 Uhr geriet dann auf der Kreisstraße DLG 23 zwischen Gremheim und Blindheim eine 58-jährige Auto-Fahrerin ins Schleudern und prallte seitlich gegen eine entgegenkommende Renault. Dabei entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Am Donnerstag gegen 00.20 Uhr kam auf der B492 zwischen Medlingen und Gundelfingen ein 31-jähriger auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. (pol)