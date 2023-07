Das rät die Sparkasse Dillingen-Nördlingen ihren Kunden

Die Sparkasse zieht bei der Zweckverbandsversammlung Bilanz. Der Zins ist zurück, dennoch erleiden Sparer einen realen Vermögensverlust. Was zu tun sei.

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat in diesen Tagen das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen der Zweckverbandsversammlung in Nördlingen erfolgreich abgeschlossen. Das Geldinstitunt blickt laut Pressemitteilung auf ein bewegtes Jahr zurück, das trotz eines herausfordernden Umfeldes das Potenzial für eine weiterhin positive Entwicklung der Sparkasse geboten habe.

Die Europäische Zentralbank habe durch die Veränderung der Geldpolitik und der damit einhergehenden Leitzinserhöhungen den Negativzins abgeschafft und den Vermögensaufbau wieder attraktiv gemacht. "Der Zins für Geldanlagen ist zurückgekehrt, gleichzeitig hat sich in kürzester Zeit der Zins für Baudarlehen vervierfacht", informiert die Sparkasse.

Die Nachfrage nach einer ganzheitlichen Beratung ist gestiegen

"Durch die gestiegenen Anlagezinsen ist die Nachfrage nach ganzheitlicher Beratung nochmals deutlich gestiegen und wir konnten unsere Kunden beim Vermögensaufbau und bei der Vermögenssicherung aktiv begleiten", sagt Vorstandsvorsitzender Martin Jenewein und fügt hinzu: "Der Zins ist zurück – trotzdem erleben wir einen realen Vermögensverlust, da die Inflation deutlich höher als der Zins ist." Daher sei es sinnvoll, den richtigen Anlagemix für die persönliche Lebenssituation unter Berücksichtigung der Risikoneigung zu finden. So sei beispielsweise die Beimischung eines Aktienfonds eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen der Anlagestrategie, ergänzt Vorstandskollege Wolfgang Winter.

Zahlen 2022 der Sparkasse Dillingen-Nördlingen 1 / 13 Zurück Vorwärts Geschäftsstellen mit Personal: 12

Selbstbedingungs-Geschäftsstellen: 13

Geldausgabeautomaten, Kontoauszugsdrucker, Münzterminals: 75

Kunden: 92.931

Kundenkreditvolumen: 1,645 Milliarden Euro

Neukreditausleihungen 2022: 444 Millionen Euro

Geldvermögensbildung: 2,560 Milliarden Euro

Betreutes Kundenvolumen: 4,205 Milliarden Euro

Soziales Engagement: über 300.000 Euro für gesellschaftliches, gemeinnütziges und ehrenamtliches Engagement in der Region

Beschäftige (Anzahl): 273

Beschäftigte (Vollzeitstellen): 211

Auszubildende: 20

Bilanzgewinn: 762.000 Euro

Die Geldvermögensbildung der Kunden wurde im Geschäftsjahr 2022 um 2,52 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro ausgebaut. Die Kreditnachfrage der Privat- und Firmenkunden war laut Pressemitteilung im 1. Halbjahr 2022 deutlich ausgeprägt und hat nach den Leitzinserhöhungen der EZB im 2. Halbjahr 2022 nachgelassen. Das betreute Kundenkreditvolumen beträgt 1,645 Milliarden Euro und hat damit um circa 9,5 Prozent zugenommen. Über 444 Mio. Euro Kreditneuausleihungen, mit den Schwerpunkten bei Unternehmerkrediten und der Wohnbaufinanzierung, konnten zugesagt werden.

"Hoch-motiviertes Mitarbeiter-Team"

Das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität ist auch für die Sparkasse Dillingen-Nördlingen ein bedeutendes Thema. Bereits in der Geburtsurkunde der Sparkasse Dillingen-Nördlingen wurde ihr die Regionalität und damit die Verbundenheit zur Heimat, der heimischen Bevölkerung und Wirtschaft in die Wiege gelegt. In Erfüllung dieses Auftrages wurden auch im Jahr 2022 rund 300.000 Euro als Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich Aktiven für gemeinnützige, soziale, karitative und kirchliche Zwecke an Vereine, Organisationen und Institutionen gewährt. Mit Stolz blicken Martin Jenewein und Wolfgang Winter auch auf ihr "gut ausgebildetes und hoch motiviertes Mitarbeiter-Team", das die Herausforderungen dieser Zeit hervorragend gemeistert und auch das Jahr 2022 zu einem weiteren Erfolgsjahr der Sparkasse Dillingen-Nördlingen gemacht habe. (AZ)

