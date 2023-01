Das Dillinger Kreiskrankenhaus hat eine neue Klinikseelsorgerin

Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz übernimmt die Aufgabe. Welche Angebote sie Patienten und Patientinnen machen möchte.

Maria-Anna Immerz verstärkt ab Dienstag, 24. Januar, das Team der Klinikseelsorge der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH. Geschäftsführerin Sonja Greschner freut sich über die Entsendung der Pastoralreferentin Immerz und hieß diese, auch im Namen der Belegschaft, herzlich in ihrem neuen Amt willkommen. Und machte dabei deutlich, dass es den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH ein besonderes Anliegen sei, die Seelsorge an beiden Standorten gut besetzt zu sehen: "Vielleicht mehr als je zuvor ist die Klinikseelsorge in diesen Zeiten eine wichtige Unterstützung für die Patienten sowie deren Angehörige und auch für die Mitarbeitenden, welche mit ihrer Tätigkeit tagtäglich besondere Leistungen erbringen und für andere Menschen in Notsituationen eine Hilfe und Stütze sind."

Gesprächsangebot für Patienten und Angehörige

In den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen suchen Seelsorger beider Kirchen sowie ehrenamtliche Helfer das Gespräch mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden und unterstützen so die Arbeit der Pflegekräfte und Ärzte. Dieser Aufgabe widmet sich Maria-Anna Immerz künftig und koordiniert die katholische Seelsorge an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen.

Nach ihrem Theologiestudium in München und Freiburg war die Pastoralreferentin in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig. Die frühere Rundfunkbeauftragte der Diözese Augsburg trug Verantwortung für den Sozialdienst katholischer Frauen in verschiedenen Feldern, darunter mit eigenen Schwerpunkten für die Schwangerenberatung sowie die Seelsorge im Seniorenheim in Augsburg. Wichtig bei all ihren Tätigkeiten war und ist ihr der persönliche Kontakt, heißt es in der Pressemitteilung. Nun nehme sie mit der Klinikseelsorge eine neue berufliche Herausforderung an. Nach ihrer Motivation befragt, erklärt die Theologin: "Der Ausbruch einer Krankheit und die damit verbundene Einweisung in ein Krankenhaus stellen die meisten Menschen vor eine neue Situation. Sie finden sich in einer oft fremden Umgebung wieder, wichtige Entscheidungen sind zu treffen, manchmal ist der gesamte bisherige Lebensentwurf infrage gestellt." Leib und Seele seien herausgefordert. "Ich möchte Menschen inmitten dieser krisenhaften Erfahrungen begegnen und sie begleiten, ihnen Zeit und Raum zur Verfügung stellen, damit sie aussprechen können, was sie beschäftigt", erläutert Immerz.

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH freut sich auf Immerz

Klinikseelsorge verstehe sich als Gesprächsangebot, das Raum eröffnet, die augenblicklichen Gefühle, Wünsche, Ängste und Hoffnungen zu ergründen und miteinander zu teilen. Ein Gespräch könne helfen, in der schwierigen Situation des Krankseins eigene Kraftquellen zu entdecken. "Auf Wunsch des Patienten kann auch Gebet, Krankensegen oder die Feier der Krankenkommunion eine wichtige Stütze sein“, sagt die Theologin. Das Team der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH freut sich laut Pressemitteilung auf die Unterstützung durch Maria-Anna Immerz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch