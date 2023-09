Politische Unterstützung für Betroffene von Lipödem

Noch immer fristet die Krankheit Lipödem ein Schattendasein. Nun findet die Lauinger Aktivistin Marieluise Biesenbach Gehör bei Landtagskandidat Manuel Knoll und Emmi Zeulner (MdB).

Der Freistaat Bayern verlieh der Lauingerin Marieluise Biesenbach im Juni die Auszeichnung des „Weißen Engels“ für ihr Engagement im Kampf gegen die Stoffwechselkrankheit Lipödem. Jetzt hat Biesenbach mit Hilfe des CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll politische Aufmerksamkeit gewonnen, wie der Kandidat in einer Pressemitteilung berichtet. „Die Initiative von Marieluise Biesenbach für Betroffene von Lipödemen ist bemerkenswert und verdient unsere uneingeschränkte Unterstützung“, betont der Kreisrat. „Gerne unterstütze ich sie und andere Betroffene bei Ihrem Engagement für eine flächendeckend bessere und schnelle Behandlung der Krankheit.“

Knoll verschaffte der Lauinger Gesundheitsaktivistin Gehör bei der CSU-Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und im Gesundheitsausschuss aktiv. Im gemeinsamen Austausch erarbeiteten Zeulner und Biesenbach einen handfesten Maßnahmenkatalog.

Mehr als 3,8 Millionen Frauen in Deutschland leiden unter Lipödem

Denn mehr als 3,8 Millionen Frauen, und damit jede zehnte in Deutschland, leiden unter Lipödem, wie es nun im Antrag der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion mit Verweis auf aktuelle Studien lautet. Die Fettstoffwechselkrankheit führt zu einer ungewöhnlichen Ansammlung von Fettgewebe, insbesondere an Hüften und Beinen. Die damit einhergehenden Schmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen erheblich. Oftmals wird die Krankheit nicht rechtzeitig erkannt oder nicht ernst genommen, was zu unnötigem Leiden der Betroffenen führt.

In der hybriden Veranstaltung, an der neben der Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner und Manuel Knoll auch Vertreter von Patientenverbänden sowie der Facharzt für Chirurgie, Professor Niclas Broer (Chirurg, Lipödem Kompetenzzentrum Lipohelp) teilnahmen, wurden Impulse gesetzt, die zu einer konkreten Verbesserung der Situation führen sollen.

Im erarbeiteten Maßnahmenkatalog ist eine Kontaktaufnahme mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen, eine Öffentlichkeits- sowie Fortbildungskampagne für medizinisches Personal geplant. Eine Diskussion im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags ist bereits anberaumt. „Es ist unsere Verantwortung als politische Vertreter, auf solche Anliegen zu reagieren und konkrete Maßnahmen zu ergreifen“, sagt Zeulner. Mit der Unterstützung von Manuel Knoll und Emmi Zeulner hat Marieluise Biesenbach eine wichtige Brücke zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik geschlagen und somit eine Tür für eine bessere Zukunft für Lipödem-Patientinnen geöffnet, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)