Sieben Menschen starben 2022 auf Straßen im Kreis Dillingen

Plus Die Zahl der Verkehrsunfälle stagniert. Im Langzeitvergleich gibt es jedoch immer mehr Unfälle. Sieben davon endeten im vergangenen Jahr tragisch.

Blickt man von oben auf unsere Region, ziehen sich die Straßen wie Äderchen durch ein mal grünes, mal graues Gewebe. Im Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes sind die Äderchen des Landkreises mal dunkel-, mal hellblau. Die Farben stehen für die Zahl der Unfälle auf den Straßen, bei denen Menschen verletzt wurden. Doch neben den feinen Linien sind auch Punkte markiert. Punkte, die die genauen Stellen auf der Karte markieren, wo Menschen im Straßenverkehr verletzt wurden. Manche markieren aber auch Orte, an denen ein Mensch gestorben ist. Linien, Punkte, Farben auf einer grauen Karte. Sie bieten einen nüchternen Blick auf Geschehnisse, von denen im schlimmsten Fall nur ein Kreuz und eine Kerze am Wegesrand und trauernde Angehörige übrigbleiben.