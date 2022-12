So besinnlich war die Weihnachtsmarktsaison im Kreis Dillingen

Zwei Jahre mussten die Menschen im Kreis Dillingen ohne ihre Adventsmärkte auskommen. Umso besser waren sie in diesem Jahr besucht. Die schönsten Bilder.

Mehrere Tausend Besucher, Literweise Glühwein und Punsch, Berge von süßen und herzhaften Leckereien: Im ganzen Landkreis konnten die Menschen in diesem Jahr endlich wieder über die Adventsmärkte bummeln. Nun, da sich Weihnachten nähert, geht die Marktsaison ihrem Ende entgegen. Wir haben hier noch einmal die schönsten Bilder auf einem Blick vereint.

Premiere in Pfaffenhofen



Gleich zweifach war der Adventsmarkt in Pfaffenhofen eine Premiere. Nämlich war er einer der ersten, der dieses Jahr im Kreis stattfand und dann auch noch zum ersten Mal. Doch bereits in seiner ersten Auflage war er ein voller Erfolg und lockte unzählige Menschen ins Zusamtal. Schon kurz nach Beginn war der Hof beim Zehentstadel voll. Das Angebot sämtlicher Vereine aus dem Buttenwiesener Ortsteil war heiß begehrt.

33 Bilder Ein Rundgang durch den ersten Adventsmarkt in Pfaffenhofen Foto: Brigitte Bunk

Maria Medingen: Feierliches Ambiente beim Klostermarkt

Besonders, auch in diesem Jahr, war wieder das einzigartige Ambiente beim Klostermarkt in Maria Medingen bei Mödingen. Die liebevoll dekorierten Stände hatten allerlei zu bieten: Es reichte von Schupfnudeln, Würstchen bis hin zu selbst gemachten Dekorationsartikeln und anderen weihnachtlichen Geschenken.

27 Bilder Der erste Adventsmarkt 2022: Ein Rundgang in Maria Medingen Foto: Harald Paul

Die Kulinarik kam in Höchstädt nicht zu kurz

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein lag auf dem Höchstädter Christkindlmarkt in der Luft. Zahlreiche Gäste genossen die adventliche Atmosphäre. Neu und im Vorfeld diskutiert wurde der Standort des Markts auf dem Don-Bosco-Kindergarten-Parkplatz. Über 20 Fieranten stellen dort dieses Jahr ihre Waren aus: Von Allgäuer Heilkerzen, Heilkräutertees, Räucherwerk und Töpferwaren bis hin zu Bienenwachsseifen und Kuchen im Glas, war für alle Freunde von Selbstgemachtem etwas geboten. Auch die kulinarischen Genüsse kamen nicht zu kurz. Bratwürste, selbst gemachte Kartoffelchips, Crêpes und allerlei bunte Leckereien warteten an liebevoll weihnachtlich dekorierten Ständen auf die Besucherinnen und Besucher.

54 Bilder Besucher genießen die weihnachtliche Stimmung auf dem Höchstädter Christkindlmarkt Foto: Nadja Kovacevic, Berthold Veh

Der Marktplatz in Buttenwiesen wird zum Weihnachtsmarkt

Erstmals fand der Weihnachtsmarkt Buttenwiesen nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Marktplatz statt. Die Besucher fanden ein interessantes Angebot von Deko bis Spielwaren, Christbäumen, die nach Hause geliefert wurden, und allerlei Leckerem zu essen und zu trinken. Die Zusamtaler Musikanten unterhielten und über den Besuch des Nikolauses freuten sich nicht nur die zahlreichen Kinder.

Lesen Sie dazu auch

59 Bilder Ein neuer Ort für den Buttenwiesener Weihnachtsmarkt Foto: Brigitte Bunk

In Wertingen wollte man in diesem Jahr Energie sparen

Die Wertinger Schlossweihnacht eröffneten der Schlossengel und Bürgermeister Willy Lehmeier. Trotz Regen und Kälte freuten sich die Besucherinnen und Besucher über die heitere Stimmung auf dem Christkindlmarkt. Um Energie zu sparen, hatte man sich dieses Jahr dazu entschlossen, keine Aussteller im Schloss zuzulassen. Die Wertinger Feuerwehr sorgte für ein Lagerfeuer vor dem großen Tor zum Schlossgarten. In der Märchenhütte verzauberte eine Erzählerin Kinder mit ihren Geschichten.

84 Bilder So schön ist die Schlossweihnacht in Wertingen Foto: Karl Aumiller

Auch in der zweiten Woche war die Schlossweihnacht in Wertingen ein Besuchermagnet. Leichter Schneefall brachte sogar zusätzliche Weihnachtsstimmung in den Schlossgraben. Die Händler, unter denen auch zahlreiche Vereine waren, freuten sich über das gute Geschäft und die Besucher über viele Bekannte, mit denen sie zusammenstehen oder im Schlosskeller zusammensitzen konnten.

Lauingen feierte die City-Weihnacht

Für vorweihnachtliches Flair war am Wochenende bei der ersten Lauinger City-Weihnacht gesorgt. Die Bemühungen der Stadt, der Lauinger Wirtschaftsinitative und der Vereine hatten sich gelohnt, denn zahlreiche Besucher und Besucherinnen genossen am Wochenende die Stimmung im Lichterglanz rund um den Marktplatz, der als einer der schönsten weit und breit gilt. Das Rahmenprogramm hatte viel zu bieten – unter anderem eine winterliche Vorlesegeschichte mit dem Kamishibai-Erzähltheater im Rathausfestsaal. Im Freien sorgte die Live-Band Hashrock für einen beschwingten Einstieg in den Advent. Rund um das Albertus-Magnus-Denkmal gab es viele Leckereien und Einkaufsmöglichkeiten in stimmungsvoller Kulisse.

38 Bilder Besucherscharen genießen in Lauingen vorweihnachtliche Stimmung Foto: Harald Paul

Zahlreiche Besucher haben sich am Wochenende über das große Angebot beim Adventszauber am Wasserturm auf dem E-Park-Gelände in Lauingen gefreut. Eingeladen dazu hatten Andreas Krug und sein Team von der Firma KM1-Modellbau. Viele Kunsthandwerker boten die Gelegenheit, noch ein Weihnachtsgeschenk für die Lieben oder für sich selbst zu finden. Und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Eine Krippenausstellung zog ebenso die Blicke an wie zahlreiche Modelleisenbahnen, Experten gaben auch gerne Auskunft dazu. Am Samstagabend öffnete sich auch ein Adventsfenster. Zur Drehorgelmusik sangen die Besucher und Besucherinnen Weihnachtslieder. Das gefiel auch dem Nikolaus.

69 Bilder Adventszauber im E-Park rund um den Lauinger Wasserturm Foto: Brigitte Bunk

Weihnachtsmarkt-Neuling Wortelstetten



Ein großer Erfolg war den Wortelstettener Budenzauber. Zum ersten Mal luden die Ortsvereine zum Weihnachtsmarkt auf der St.-Georgs-Straße ein und trotz der eisigen Temperaturen kamen nicht nur Wortelstettener. Neben Essen und Trinken war auch das kunsthandwerkliche Angebot gefragt. Mit der Kutsche kam sogar der Nikolaus. Wer wollte, durfte auch selbst mit der Kutsche fahren.

31 Bilder Großer Besucherandrang beim ersten Wortelstettener Budenzauber Foto: Brigitte Bunk

Karussell und geschmückte Stände in Wittislingen

Viele Leckereien und tolle geschmückte Stände gab es beim Weihnachtsmarkt in Wittislingen zu bewundern. Ein Karussell, ein festlich geschmückter Baum und viele kleine und große Verkäuferinnen und Verkäufer machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

18 Bilder Es weihnachtet in Wittislingen! Foto: Harald Paul

In Dattenhausen gibt es die berühmte Feuerzangenbowle

Viele reisen auch von weiter her an, um die Dattenhauser Feuerzangenbowle zu kosten. Die ist nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugend. Doch es gab auch noch andere Köstlichkeiten und viele Geschenkideen auf dem Dattenhauser Christkindlmarkt zu entdecken.

30 Bilder Eines darf beim Adventsmarkt in Dattenhausen nicht fehlen Foto: Harald Paul

Verschneites Winterwunderland in Glött

Ein bisschen Schnee als Unterlage und schon ist der heiße Glühwein schneller trinkbar. In Glött strahlte der Christbaum mit den Besucherinnen und Besuchern des Christkindlmarktes um die Wette. Viele Vereine haben sich ins Zeug gelegt und den Markt zu einem Erlebnis gemacht.

25 Bilder Beim Glötter Weihnachtsmarkt kommt auch der Nikolaus Foto: Harald Paul

Christbaum-Lieferservice in Medlingen

Beim Medlinger Weihnachtsmarkt konnten Besucherinnen und Besucher sich auf dem Festplatz ihren perfekten Weihnachtsbaum aussuchen. Diese wurden sogar innerhalb von Medlingen nach Hause geliefert und werden nach dem Fest wieder abgeholt. Der Kindergarten und heimische Händlerinnen und Händler boten ihre Waren an den Ständen auf dem Adventsmarkt an. Am Abend besuchte der Nikolaus den Markt und verteilte kleine Geschenke an die Kinder.

7 Bilder Weihnachtszauber und Christbäume auf dem Medlinger Weihnachtsmarkt Foto: Johanna Hofmann

Adventsmarkt vor historischer Kulisse in Gundelfingen

Der Gundelfinger Weihnachtsmarkt auf der Bleiche zog am zweiten Adventswochenende nach zwei Jahren Pause wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Bei sanfter Budenbeleuchtung standen diese im romantischen Innenhof zwischen der historischen Walkmühle und dem Bleichestadel, um bei leckerem Glühwein und Punsch aus dem weihnachtlichen Warenangebot auszuwählen. Im Bleichestadel lockte nicht nur die gemütliche Gaststube zum Aufwärmen, sondern auch die große Krippenausstellung im Dachgeschoss. Die lebende Krippe, der Nikolaus- und Engeltreff, die Auftritte und Stände von lokalen Vereinen und der Nikolaus mit Knecht Ruprecht sorgten für vorweihnachtliche Stimmung in der Gärtnerstadt.

15 Bilder Endlich wieder Christkindlmarkt: Besucher genießen Gundelfinger Weihnachtsmarkt Foto: Johanna Hofmann

Stimmungsvolle Musik gab's Mörslingen

Gut besucht war am Samstagabend der Adventsmarkt in Mörslingen. Rund um den Kirchplatz gab es an vielen Ständen ein vorweihnachtliches Angebot. Bläser und Bläserinnen, die als Weihnachtsmänner verkleidet waren, sorgten für eine musikalische Einstimmung auf den Advent.

16 Bilder Viele Stände beim Adventsmarkt in Mörslingen Foto: Harald Paul

Krippenspiel und Kunsthandwerk auf dem Stettenhof

Der Weihnachtsmarkt auf dem Stettenhof zählt zu den größten in der Region. Den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen wurden vielfältiges Kunsthandwerk, ein Krippenspiel und ein großes Angebot für den Gaumen geboten. Weiter geht es am zweiten Adventswochenende.

61 Bilder Romantischer Weihnachtsmarkt auf dem Stettenhof zieht wieder viele Gäste an Foto: Karl Aumiller

Großer Andrang beim Christkindlesmarkt in Dillingen

Nicht weniger als 30.000 Menschen kamen zum Christkindlesmarkt in Dillingen. Nicht fehlen durfte dabei natürlich der traditionelle Küstenglühwein. Offiziell schloss der Christkindlesmarkt ja um 21 Uhr, dem Vernehmen nach sollen einige Gäste aber schon am Freitag bis um 23 Uhr die vorweihnachtliche Stimmung am Stand der Marinesoldaten genossen haben.

23 Bilder Der Christkindlesmarkt in Dillingen zieht Tausende an Foto: Karl Aumiller

Die Nachfrage nach Christbäumen war in Binswangen groß

Einen Mega-Ansturm konnte der Förderverein Schillinghaus bei seinem Christbaumverkauf am Samstag verzeichnen. So war schon eine gute Stunde nach dem Start ein Großteil der Bäume verkauft, von denen jeweils ein Euro an die Kartei der Not geht. Der Musikverein Binswangen unterhielt die Gäste musikalisch, die noch gemütlich zusammenstanden.

15 Bilder So war's beim Christbaumverkauf in Binswangen Foto: Brigitte Bunk

Auf dem Aschberg gab es was zu gewinnen

Eine stimmungsvolle Atmosphäre konnten viele Besucher und Besucherinnen am Wochenende beim Weihnachtsmarkt der Wirtschaftsvereinigung Aschberg in Weisingen erleben. Die weiße Schneepracht und herrliches Winterwetter boten den passenden Rahmen an der Weisinger Kirche. Trotz empfindlicher Kälte fand der Markt eine große Resonanz. Der neu gegründete Schulchor unter der Leitung von Karin Krist erfreute die Zuhörenden mit den Liedern „Hirten eilt von nah und fern“ und „Tannenzweige“ und dem Gedicht „Weihnachten“.

46 Bilder Nikolaus und Gesänge der Kinder bringen Weihnachten näher Foto: Karl Aumiller

Bürgermeister Simon Peter und der WV-Vorsitzende Thomas Wagner brachten ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass man sich nach der Corona-Zwangspause nun wieder im Advent treffen kann. Der Nikolaus verteilte an die kleinen Besucher und Besucherinnen Süßigkeiten. Und bei einer Verlosung gewannen Tobias Käsmayr ein Tablet, Nina Tesar eine WVA-Skifahrt nach Ischgl und Michael Saule einen beleuchteten WVA-Stern. Weitere Preise gingen ebenfalls an die Teilnehmenden. Am Sonntag schmückten Kindergartenkinder aus Glött, Weisingen und Aislingen ihre drei Christbäume, die die Familie gestiftet hatte und die am Montag in die Einrichtungen gebracht werden.