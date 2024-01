So hat sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen 2023 entwickelt

Die Agentur für Arbeit blickt auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück: Es gibt mehr Arbeitslose und weniger neue Stellen als im Vorjahr.

Die sich eintrübende Konjunktur ist auch auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen zu spüren. Im Jahresdurchschnitt waren 1528 Menschen ohne Arbeit, das sind 20,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,7 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 2,3 Prozent. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2023 dennoch: „Erfreulich ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nur minimal unter dem Vorjahresniveau liegt. Dies und die bundesweit niedrigste Arbeitslosenquote im Jahresverlauf im Gesamtagenturbezirk zeigen, dass der Arbeitsmarkt in unserer Region recht stabil ist."

Insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zeichnen sich weiterhin ab. So sind über 72 Prozent des Zuwachses an Arbeitslosen auf Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zurückzuführen, darunter auch die Geflüchteten aus der Ukraine, die zunehmend aus Deutsch- oder Integrationskursen auf den Arbeitsmarkt kommen. Das berichtet die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung. Um diese Personengruppe zu unterstützen, werden aktuell erhöhte Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten in den Arbeitsagenturen und Jobcentern gestartet.

Kurzarbeitergeld hat auch in 2023 Arbeitsplätze erhalten

Die Agentur für Arbeit Donauwörth zahlte im gesamten Agenturbezirk im Jahr 2023 insgesamt 89,3 Millionen Euro an beitragsfinanziertem Arbeitslosengeld I inklusive Sozialversicherungsbeiträgen aus. Das sind 9,5 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Das Kurzarbeitergeld war auch 2023 ein wichtiger Faktor zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung, allerdings in einem deutlich geringeren Umfang als in den Corona-Jahren. Die Ausgaben für konjunkturelles Kurzarbeitergeld betrugen 8,5 Millionen Euro. Das sind 60 Prozent weniger als im Jahr 2022, damals waren es 21,2 Millionen Euro. Gestiegen sind die Ausgaben für Saison-Kurzarbeitergeld um 23,6 Prozent auf 3,4 Millionen Euro.

Im Verlauf des Jahres meldeten sich 5569 Menschen arbeitslos, davon kamen 2149 aus einer Beschäftigung und 1188 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten sich 5294 Personen aus der Arbeitslosigkeit abmelden, davon nahmen 1680 eine Erwerbstätigkeit auf und 1258 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Der Bestand an Arbeitslosen schlägt sich damit circa viermal im Jahr um. Das bringt in unserer Region in der Regel nur eine kurze Dauer der Arbeitslosigkeit mit sich.

Die Betriebe im Landkreis Dillingen melden weniger Stellen

Die Stellenmeldungen der Betriebe sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Im Jahresverlauf wurden 1380 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, 344 oder 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur waren im Jahr 2023 durchschnittlich 863 offene Stellen gemeldet. Das sind 13 oder 1,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Zu all den aktuellen krisenbedingten Schwierigkeiten in der Wirtschaft sind Digitalisierung und Strukturwandel weiterhin in vollem Gange und damit auch die Herausforderungen des Fachkräftemangels. Rund 80 Prozent der Arbeitsangebote sind für Fachkräfte oder eine höhere Qualifikation. Dieser Fachkräftebedarf ist aber aus dem Potenzial der arbeitslos gemeldeten Menschen nicht zu decken, da fast die Hälfte keine derartige Qualifikation aufweist. „Eine große Herausforderung wird auch im Jahr 2024 darin bestehen, die Unternehmen mit allen Kräften zu unterstützen, ihren Personalbedarf zu decken. Zur Sicherung des Fachkräftebedarfes haben wir sehr gute Möglichkeiten, sowohl die Firmen und deren Beschäftigte, als auch Arbeitslose zu unterstützen. Zum Beispiel können Beschäftigte, die keinen formellen Berufsabschluss haben, mit Zuschüssen der Arbeitsagentur vom Helfer zum Facharbeiter qualifiziert werden“, so der Donauwörther Agenturleiter.

Aktuell sind 815 Stellen im Landkreis Dillingen unbesetzt

Die Zahl der Beschäftigten liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Nach den aktuellsten Daten vom Juni 2023 standen zu diesem Zeitpunkt 34.912 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Die Beschäftigung sank im Vergleich zum Vorjahr um 83 bzw. 0,2 Prozent. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei Immobilien, freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (Plus 257 oder 23,9 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe (Minus 120 oder 1,0 Prozent).

Und so entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Dezember: Zum Jahresende stieg die Arbeitslosigkeit nur sehr leicht an. Im Landkreis Dillingen sind aktuell 1541 Menschen arbeitslos gemeldet, 11 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,7 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei 815. Im Dezember wurden dem Arbeitgeber-Service 95 neue Stellen gemeldet. (AZ)