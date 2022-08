Landkreis Dillingen

10.08.2022

So ist die Situation für Ukraine-Geflüchtete im Landkreis Dillingen aktuell

Plus Seit mehr als fünf Monaten dauert die Invasion der russischen Truppen in der Ukraine an. Auch im Landkreis Dillingen suchen Menschen Zuflucht.

Vertrieben durch den Angriffskrieg Russlands suchen Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihren Kindern auch in der Region Zuflucht. Seitdem sind 209 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Dillingen untergekommen, wie das Landratsamt mitteilt. Es gibt 18 dezentrale Unterkünfte in insgesamt 13 Städten und Gemeinden im Landkreis. Zusätzlich hat das Team Asyl und Integration des Landratsamtes seit Ausbruch des Krieges 292 Personen in Privatwohnungen und 37 Personen in Gästezimmer vermittelt. Hinzu kommen noch Geflüchtete, die bei Privatpersonen untergekommen sind.

