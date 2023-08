Was macht eigentlich das Coronavirus im Landkreis Dillingen?

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst naht. Momentan steigt auch wieder die Zahl der Corona-Fälle im Kreis. Ganz wegpacken sollte man die Masken also nicht.

Schon fast ist sie vergessen, die Zeit, als an der Supermarktkasse noch Abstand gehalten wurde und man sich über Mitmenschen geärgert hat, die einem ohne Maske unnötig nahe gekommen sind. Die Zeiten der Pandemie-Hochphase sind glücklicherweise vorbei und viel hat sich im Verhalten der Menschen offenbar nicht geändert. Doch, das sagt zumindest die Dillinger Gesundheitsamtsleiterin, wird man sich wohl im Herbst zumindest teilweise wieder an die Maske gewöhnen müssen.

Seit Juni ist das Corona-Dashboard des RKI, also die Plattform, auf der die Inzidenz- und Todesfallzahlen pro Landkreis ersichtlich waren, abgeschaltet. Das heißt jedoch nicht, dass die Fälle nicht mehr erfasst werden. Und so zeigt sich: Die Infektionszahlen steigen wieder. Auch im Kreis Dillingen. War sie noch Anfang des Monats auf 1, stieg die Inzidenz in der vergangenen Woche wieder auf 7. Vor allem die kühleren Tage vor der Hitzewelle haben wohl zu den vermehrten Infektionen geführt, sagt Gesundheitsamtsleiterin Uta-Maria Kastner. Bei der errechneten Inzidenz handle es sich allerdings nur um die per PCR-Test bestätigten Fälle. "Die berechnete Inzidenz mit den als Verdachtsfälle gemeldeten positiven Antigen-Schnelltests liegt mit 22 wesentlich höher", so Kastner.

Corona-Variante Eris breitet sich aus

Die Zahlen gäben auch nur einen Anhaltspunkt, denn natürlich werde viel weniger getestet und die positiven Antigentests nur noch selten mit PCR-Tests bestätigt. Laut aktuellem RKI-Bericht wurden in der Meldewoche zwischen 14. und 20. August insgesamt 3999 Corona-Fälle in ganz Deutschland bestätigt. Laut RKI steigen die Corona-Zahlen wieder seit etwa sechs Wochen. Dennoch seien die Inzidenzwerte als "sehr niedrig" einzustufen. Auf dem Vormasch ist derzeit die Omikron-Untervariante Eris, oder auch EG.5 genannt. Laut RKI sieht es stark danach aus, dass die Variante bald in noch mehr Ländern die dominierende wird. Derzeit breitet sie sich vor allem in Europa, Nord- und Südamerika sowie im Westpazifik aus.

Corona ist aber nicht die einzige Atemwegserkrankung, die im Herbst wohl wieder mehr Krankheitsfälle verursachen könnte. Aus Sicht von Gesundheitsamtsleiterin Kastner werde man sich deshalb wohl in manchen Bereichen wieder auf die Maske einstellen müssen. So etwa in Arztpraxen, Altenheimen und im Krankenhaus.

