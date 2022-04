35-Jähriger bedroht einen Dillinger in Lauingen mit einem Messer

Ein 35-Jähriger hat einem Mann aus Dillingen in Lauingen mit einem Messer gedroht. Der Streit zwischen den beiden Männer schwelt schon länger.

In Lauingen hat ein 35-Jähriger einem Mann mit einem Messer gedroht. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich ein 41-jähriger Dillinger am Samstagabend gegen 18.45 Uhr in der Herzog-Georg-Straße auf.

Der 35-Jährige beleidigt laut Polizei den Dillinger und zeigt ein Messer

Dort wurde er an einer Ampel von einem ihm bekannten 35-Jährigen aus Glött abgepasst. Anschließend beleidigte der 35-Jährige nach Angaben der Polizei den Dillinger. Zudem bedrohte er laut Polizeibericht den 41-Jährigen, indem er ein Messer durch die Fahrzeugscheibe zeigte.

Im Vorfeld hatte es bereits eine körperliche Auseinandersetzung gegeben

Grund des Vorfalls ist nach Angaben der Polizei wohl ein bereits länger andauernder Streit zwischen den Männern. Zudem war es am selben Tag bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung beziehungsweise Körperverletzung eingeleitet. (pol)