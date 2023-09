Betrunken und schmutzig: Wie die Polizei einen Gullydeckel-Dieb entlarvt

Ein Mann hebt in Lauingen mutmaßlich fünf Gullydeckel aus der Umfassung. Eine 19-Jährige hat deshalb einen Unfall. Laut Polizei ist der Täter gefasst.

Ein 20-Jähriger hat in Lauingen wohl mehrere Gullydeckel entfernt und damit einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Anwohnerin am Sonntag gegen 21.45 Uhr, wie sich ein Mann in der Gundelfinger Straße an einem Gullydeckel zu schaffen machte. Kurz darauf wurde von einer 19-jährigen Autofahrerin mitgeteilt, dass sie in einen Gullyschacht an der Gundelfinger Straße gefahren war, da dort ein Deckel fehlte und dadurch ein Sachschaden am Unterboden entstanden war.

Auch einen Mercedes-Stern hatte der Mann in Lauingen dabei

Im Rahmen der Nachschau konnten insgesamt fünf entfernte Gullydeckel im Bereich der Herzog-Georg-Straße und Gundelfinger Straße festgestellt werden. Diese wurden von anderen Passanten bereits wieder eingesetzt. Im Nahbereich konnte schließlich ein 20-jähriger Mann festgestellt werden, der auf die Personenbeschreibung passte und zudem noch verschmutzte Handflächen aufwies. Dieser stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Zudem konnte bei ihm ein abgebrochener Mercedes-Stern aufgefunden werden. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt, teilt die Polizei mit. (AZ)