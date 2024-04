Das Wasser bestimmt die Debatte bei der Bürgerversammlung in Frauenriedhausen

Plus Bei der Bürgerversammlung im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen bestimmen vor allem die Ausweitung des Wasserschutzgebietes und ein riesiges Regenrückhaltebecken die Debatte.

Als Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) nach etwa 70 Minuten ihren Rückblick beendet hatte, passierte erst einmal gar nichts. Daraufhin resümierte die CSU-Politikerin bereits, dass sie es diesmal offenbar geschafft hätte, alle Fragen vorab zu beantworten. Die Stille war natürlich trügerisch, denn die Frauenriedhauser hatten bei ihrer Bürgerversammlung sogar großen Redebedarf.

Und das vor allem zu einem Thema: dem Wasser. Und zwar einerseits dem Wasser, das ständig durchs Erdreich strömt und andererseits jenem Wasser, das bei einem „Jahrhundertunwetter“– einem sogenannten „HQ100“-Ereignis – den Zwergbach zu einem Großgewässer machen könnte. Thomas Schuster war es, der das Schweigen brach. Er fragte, ob das Gerücht stimme, dass die Riedhauser Straße „höher gebaut“ werde, um so ein Hochwasser zurückhalten zu können. Wodurch das Dorf möglicherweise selbst überschwemmt werden könnte.