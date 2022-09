Lauingen

18:01 Uhr

Lauingen bekommt einen Bau- und Gartenmarkt

Plus Auf dem Gelände in Lauingen, wo einst das Einkaufszentrum geplant war, soll jetzt ein Baumarkt entstehen. Der Investor nennt erste Details.

Von Jonathan Mayer

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass in Lauingen über den Bau eines großen Einkaufszentrums diskutiert wurde. Damals scheiterte das Projekt an einem Bürgerentscheid. Die Mehrheit der Lauingerinnen und Lauinger war gegen den Bau an der Dillinger Straße. Lange war es still geworden um die Zukunft des Geländes. Jetzt ist klar, wo die Reise hingehen soll: Ein Bau- und Gartenmarkt wird entstehen. Der Investor ist in der Stadt bereits bekannt.

