Lauinger SPD ehrt verdiente Genossen

Rolf Hitzler und Werner Glass sind seit 60 Jahren Mitglied bei den Sozialdemokraten. Erinnert wird an Zeiten, als die SPD in Bayern noch 37 Prozent holte.

Die SPD Lauingen hat bei ihrer Weihnachtsfeier im Vesperhäusle am Auwaldsee verdiente Parteimitglieder geehrt. Ortsvorsitzender Dietmar Bulling erinnerte zunächst an die in diesem Jahr verstorbenen Lauinger Genossen: Kurt Suchan war Gewerkschafter der alten Schule und über 50 Jahre Parteimitglied. Des Weiteren trauert die SPD um den viel zu früh verstorbenen Tim Thomas, der sich trotz seiner körperlichen Beeinträchtigungen vielfältig für soziale Gerechtigkeit engagiert und sich unter anderem auch bei den Jusos und zuletzt als Sozialdemokrat eingebracht hatte.

Anschließend wurde es bei den Ehrungen verdienter Mitglieder noch emotionaler: Für 60 Jahre Parteizugehörigkeit ehrte Bulling Rolf Hitzler mit einer platinen Ehrennadel der SPD. Hitzler war 1963 als junger Mann in die SPD eingetreten: „Damals wurde man als Gewerkschafter einfach Mitglied in der SPD!“. 1963 war das 100. Gründungsjubiläum der Bundes-SPD und Willy Brandt war Regierender Bürgermeister von Berlin. Bei den bayrischen Landtagswahlen erzielte die SPD damals 37 Prozent der Stimmen! Ebenfalls für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Werner Glass geehrt, gesundheitlich bedingt leider in Abwesenheit.

Gabriele Priebe aus Veitriedhausen wurde für 30 Jahre Treue zur Sozialdemokratie geehrt: Sie trat 1993, damals im „roten“ Hessen, der SPD bei. 1993 wurde mit der Sozialdemokratin Heide Simonis erstmals eine Frau Ministerpräsidentin in Deutschland. Vorsitzender Dietmar Bulling selbst ist aktuell seit 45 Jahren SPD Mitglied.

Die Schwerpunkte der Lauinger Stadtpolitik

Dritter Bürgermeister Bulling und Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler ließen aktuelle Schwerpunkte der Stadtpolitik Revue passieren: Erfreulich seien die Fertigstellung und der Bezug der Außenstelle des Kinderhauses am Bahnhof im ehemaligen Notariatsgebäude, die Gestaltung des Donauufers und die Einigung zwischen der Diözese Augsburg und der Stadt bezüglich der überfälligen Sanierung des maroden Glockenturms am Martinsmünster, welche wohl im Frühjahr beginnen wird. Tolle und wichtige Arbeit leiste das Quartiersbüro der sozialen Stadt unter Leitung von Ulla Seessle, gerade auch mit Blick auf die Flüchtlingssituation. Mit der geplanten Klausurtagung zum Schulentwicklungsplan für die Grundschule am Marienweg und die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule gehe es in die richtige Richtung. Ebenso geplant sei der Start einer kommunalen Wärmeplanung für Lauingen, die Sanierung der Schwanenstraße und die bislang verschobene Sanierung des Kabinentraktes am Auwaldstadion.

Was in Lauingen noch Sorgen bereitet

Sorgen bereite nach wie vor die Sanierung der Baumängel und damit Fertigstellung des Neubaus des sechsgruppigen Kindergartens Kurlandstraße, wo man weiterhin mit einer Containerlösung leben müsse. Auch die sich zunehmend verschlechternde, medizinische Versorgung, vor allem durch Allgemeinärzte, sei bedenklich.

Die Anwesenden sangen im festlichen Teil dieses Jahresabschlusses unter der musikalischen Anleitung von Stadträtin Irmgard Daub traditionelle Weihnachtslieder. Stellvertretender Ortsvorsitzender Martin Knecht unterhielt die Anwesenden mit nachdenklichen und lustigen, weihnachtlichen Geschichten. (AZ)