Minderwertige Ware verkauft: Unbekannter haut Mann in Lauingen übers Ohr

Ein bisher Unbekannter hat einem 76-Jährigen in Lauingen minderwertige Töpfe und Messer für 500 Euro verkauft.

Einem Betrug ist ein 76-Jähriger am Montagvormittag in Lauingen aufgesessen. Gegen 9 Uhr sprach ein bisher unbekannter Betrüger den Senior auf einem Kundenparkplatz in der Dillinger Straße an. Er bot ihm vermeintlich hochwertige Töpfe und Messer zum Kauf an.

Das Auto, mit dem der Unbekannte wegfährt, hat ein Schweizer Kennzeichen

Der 76-Jährige ließ sich zum Kauf überreden und bezahlte 500 Euro für die Ware. Nach der Übergabe entfernte sich der Unbekannte in einem Wagen mit Schweizer Kennzeichen. Der Betrüger wurde von dem 76-Jährigen als dunkelhäutig beschrieben. Fahrer des Autos soll laut Aussage des Seniors ein ebenfalls dunkelhäutiger Mann gewesen sein. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den gekauften Sachen um absolut minderwertige Ware. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)