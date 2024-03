Lauingen

18:00 Uhr

Natalie Sahakyan verwirklicht mit einem Kinderbuch ihren Traum

Plus Lange kommt der Lauingerin bei der Verwirklichung ihrer Träume das Leben in die Quere. Doch dann fasst sie sich ein Herz und macht sich ans Werk.

Von Jonathan Mayer

Schon als kleines Kind hat Natalie Sahakyan ihre kreative Ader entdeckt: Malen, Fotografieren, Musizieren, Singen, Schreiben. Egal was es war, Sahakyan konnte davon nicht genug haben. Vor allem das Schreiben hatte es ihr angetan: "Es war ein kleiner Kindheitstraum von mir, irgendwann ein Buch zu veröffentlichen", erzählt sie. Mit 41 Jahren hat sich die zweifache Mutter diesen Wunsch nun erfüllt. "Das große Abenteuer des kleinen Osterhasen" heißt ihr erstes Werk, das sich an Kinder richtet. Und die Lauingerin sprudelt weiter vor kreativer Energie.

In ihrem Haus in Lauingen, das die Familie selbst saniert hat, verleiht sie ihrer Kreativität Ausdruck. Im Wohnbereich hängt ein von ihr gemaltes Bild, mitten im Raum stehen Klavier und Gitarre, unten haben ihr Mann Narek und sie ein kleines Tonstudio eingerichtet. Mit Schreiben allein ist es für die 41-Jährige eben nicht getan. "Ich habe die Liebe zum Kreativen immer in mir gehabt", erzählt sie. Sahakyan stammt aus Nordsibirien, zog als Jugendliche mit ihren Eltern nach Deutschland, studierte klassischen Gesang in Italien. "Direkt an der Adria-Küste", schwärmt sie. Dort lernte sie auch ihren Mann kennen. Dann kam der Umzug zurück nach Deutschland, Augsburg. Das Paar suchte sich ein Haus und wurde in Lauingen fündig, baute es um. Parallel kamen die beiden Töchter Jana (12) und Julia (5).

