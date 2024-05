Radfahrer prallen in Lauingen zusammen

Zwei Radler sind in Lauingen kollidiert. Beide Beteiligten haben sich dabei verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radlern kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen, als eine Dame mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg in westliche Richtung unterwegs war. Ein 35-jähriger Radfahrer fuhr hierbei aus südlicher Richtung von einem unbenannten Weg auf den Radweg der Dillinger Straße auf und nahm der Dame die Vorfahrt.

Frau verletzt sich beim Sturz am Kopf

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radler. Die Dame stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Verursacher erlitt Prellungen. Beide Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)