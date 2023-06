Radler stoßen zusammen, einer verletzt sich

In Lauingen hat sich ein Unfall ereignet, als ein Radfahrer abbiegen wollte.

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr befuhr laut Polizei eine 37-Jährige in Lauingen den Fahrradweg neben der Lauinger Straße entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kollidierte sie mit einem querenden 41-jährigen Radfahrer, der aus der Brenzau kam und in die Lauinger Straße abbiegen wollte. Beide Radler stießen zusammen, wobei sich der 41-Jährige leicht verletzte und deshalb anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. (AZ)