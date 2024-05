Unfall zwischen Radfahrern endet in Lauingen mit einer Anzeige

Die Polizei ermittelt nach einem Radunfall in Lauingen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Am Abend des 1. Mai kam es in der Kastellstraße in Lauingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 67-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec in westliche Fahrtrichtung und wollte hierbei einen vorausfahrenden 35-jährigen Radfahrer überholen. Als sie sich mitten im Überholvorgang befand, bog der 35-Jährige unvermittelt nach links ab und es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

Die 67-Jährige stürzte dabei zu Boden und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Sie begab sich eigenständig zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)