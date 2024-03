VdK Lauingen ehrt langjährige Mitglieder

Im Vorstand des VdK-Ortsverbands gibt es Veränderungen. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Trotz des frühlingshaften Wetters und der Verbraucherausstellung in Dillingen fanden zahlreiche Mitglieder den Weg zur Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbands Lauingen. In seinem Rechenschaftsbericht ließ der erste Vorsitzende Dieter Manßhardt das Jahr 2023 Revue passieren. Vorerst zum letzten Mal fand der VdK-Ball am Faschingssamstag mit Beteiligung der kleinen Laudonia und der VdK-Showtanztruppe statt. Aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen hat sich der Vorstand entschieden, den Ball nicht mehr durchzuführen.

Die Höhepunkte des vergangenen Jahres waren die beiden Ausflüge im Frühjahr in das Kräuterhaus St. Bernhard und der Jahresausflug nach Friedrichshafen mit dem Besuch des Zeppelinmuseums. In seiner Rede bedankte sich der Vorsitzende bei seinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für die gute und harmonische Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank galt der scheidenden Kassiererin Simone Frieß, die aus persönlichen Gründen ausschied. Die durchgeführte Neuwahl fiel auf Conny Manßhardt, die schon geraume Zeit gemeinsam mit Helga Weigler die Kasse kommissarisch führte.

Sarah Kern vertrat die Kreisgeschäftsstelle auf der Veranstaltung und nutzte die Gelegenheit, sich und ihren Aufgabenbereich den anwesenden Mitgliedern vorzustellen. Für ihre langjährige Treue zum VdK und zum Ortsverband erhielten die anwesenden Jubilare Ehrennadel und Urkunde, bevor im geselligen Teil Heinz Gärtner einen Diavortrag mit Bildern von den Aktivitäten des vergangenen Jahres zeigte. (AZ)